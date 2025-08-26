Se la Juventus scende in campo con la maglia del Barcellona

E’ un caso curioso quello che nella quarta divisione del calcio svizzero ha visto protagonista lo Sportclub Young Fellows Juventus, con sede nella città di Zurigo. La formazione è scesa in campo indossando la maglia da trasferta del Barcellona 2022/23, come riportato dal sito Footy Headlines.

Non solo una somiglianza nel design, ma quelle indossate dai giocatori della squadra svizzera erano proprio le maglie da trasferta del Barcellona 22/23 con lo stemma della YF Juventus attaccato sopra quello dei blaugrana. Un caso curioso e abbastanza insolito che ha portato fortuna al club svizzero, che ha ottenuto una vittoria per 2-1 contro il Baden.

In ogni caso, la scelta del club ha fatto nascere diverse discussioni riguardante possibili problemi finanziari, che però sono stati spazzati via dall’allenatore in seconda Sebastian Bauert che ha chiarito subito: «No, a mio padre piacciono semplicemente le maglie. È un grande tifoso del Barça». Il direttore sportivo Piero Bauert ha infatti mostrato più volte la sua ammirazione per i catalani, presentandosi anche in passato con le loro tute ufficiali.

Il club svizzero ha utilizzato la versione replica della maglia del Barcellona, non quella autentica che e più costosa. Il design abituale della squadra prevede strisce bianconere, come quelle della Juventus, da cui appunto prende il nome.

Per i tifosi dello Juventus Zurigo, la mossa non era una novità: il club aveva già usato queste maglie in passato, anche se allora i media non se ne accorsero. Inoltre, i giocatori si allenano spesso con l’abbigliamento del Barcellona, mentre la divisa ufficiale casalinga di questa stagione è arancione – un colore che richiama comunque i catalani, che spesso hanno indossato maglie di quella tonalità in passato.