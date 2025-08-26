Juve, due giornate di squalifica per Cambiaso: salterà la sfida con l’Inter

Il difensore era stato espulso durante il match contro il Parma per una manata nei confronti di Lovik.

Di
Redazione
Governance
Onefootball
Cambiaso quante giornate
(Foto: Valerio Pennicino/Getty Images)

E’ arrivato il responso del Giudice Sportivo su Andrea Cambiaso. Il difensore della Juventus è stato espulso in occasione della prima giornata della Serie A 2025/26, a seguito di una reazione nei confronti del calciatore del Parma Lovik. Un gesto che gli è costato due giornate di squalifica, come comunicato dalla Lega. 

Le due giornate sono state inflitte, nel caso specifico, «per avere, al 38° del secondo tempo, con il pallone non in contesa, colpito con una manata al volto un calciatore della squadra avversaria». In questo modo, Cambiaso sarà costretto a fermarsi per due turni, saltando la sfida contro il Genoa, ma soprattutto il big match del 13 settembre con l’Inter. 

Tutta la Serie A Enilive 2025/26 è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva
e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva ora.