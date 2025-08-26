E’ arrivato il responso del Giudice Sportivo su Andrea Cambiaso. Il difensore della Juventus è stato espulso in occasione della prima giornata della Serie A 2025/26, a seguito di una reazione nei confronti del calciatore del Parma Lovik. Un gesto che gli è costato due giornate di squalifica, come comunicato dalla Lega.
Le due giornate sono state inflitte, nel caso specifico, «per avere, al 38° del secondo tempo, con il pallone non in contesa, colpito con una manata al volto un calciatore della squadra avversaria». In questo modo, Cambiaso sarà costretto a fermarsi per due turni, saltando la sfida contro il Genoa, ma soprattutto il big match del 13 settembre con l’Inter.