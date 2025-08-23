Sassuolo Napoli in streaming gratis? Guarda la sfida in diretta

Sassuolo Napoli in streaming gratis? La Serie A torna protagonista con Sassuolo–Napoli, match valido per la seconda giornata di campionato. La sfida è in programma sabato 23 agosto alle ore 18:30 e promette spettacolo: da un lato i neroverdi, desiderosi di iniziare bene davanti ai propri tifosi, dall’altro i partenopei, campioni d’Italia in carica.

Sassuolo Napoli, dove vederla in tv e streaming

La partita non sarà disponibile gratuitamente, ma sarà trasmessa in esclusiva su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI). Non ci saranno dirette su Sky o altri canali: per seguire Sassuolo-Napoli è necessario avere un abbonamento attivo alla piattaforma.

Come vedere Sassuolo Napoli su DAZN

Gli abbonati potranno guardare la gara attraverso vari dispositivi:

su smart TV compatibili;

compatibili; tramite dispositivi come Amazon Fire TV Stick , Apple TV o Google Chromecast ;

, o ; su console di gioco;

in mobilità da smartphone, tablet o PC tramite l’app o il sito ufficiale DAZN.

Basterà accedere al proprio profilo e selezionare l’evento dalla sezione dedicata alla Serie A. Oltre alla diretta, DAZN metterà a disposizione highlights e contenuti speciali nel post partita.

Un match da non perdere

Sassuolo e Napoli hanno spesso regalato partite ricche di emozioni e gol. I partenopei puntano a confermare la propria forza sin dall’esordio stagionale, mentre i neroverdi proveranno a sfruttare il fattore campo per sorprendere. E’ tanta l’attesa per capire se gli uomini di Antonio Conte inizieranno la stagione con il piede giusto e per vedere come reagiranno al brutto infortunio di Romelu Lukaku, che costringerà l’attaccante belga lontano dai campi per almeno tre o quattro mesi.

Appuntamento quindi a sabato 23 agosto alle ore 18:30: Sassuolo–Napoli sarà visibile solo su DAZN.