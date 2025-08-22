Date, orari e sfide in tv: come vedremo la Serie A nel 2025/26

La Serie A riparte con l’edizione 2025/26 e lo fa con alcune certezze, ma anche molte incognite. Nel mirino c’è il Napoli di Antonio Conte, Campione d’Italia in carica e desideroso di riconfermarsi dopo un mercato importante, non ancora terminato. Diverse le possibili contendenti, dall’Inter di Chivu alla Juventus di Tudor, passando per il nuovo Milan di Massimiliano Allegri.

Tra le certezze della nuova stagione ci saranno i due broadcaster che accompagnano insieme il massimo campionato italiano ormai da sette stagioni: DAZN e Sky. L’OTT trasmetterà tutte le partite (e lo farà fino alla stagione 2028/29), mentre la pay-tv di Comcast manderà in onda in co-esclusiva tre partite a turno e almeno 30 delle migliori 76 partite del campionato tra cui quattro scontri diretti tra le big.

Serie A calendario 2025/26 – I big match e le scelte di Sky e DAZN

Partendo proprio dalle sfide più sentite, questa la divisione operata da DAZN e Sky in vista della nuova stagione: Tutte le altre sfide (tra esclusive e co-esclusive) saranno poi determinate con il trascorrere della stagione. Nel dettaglio, le rimanenti 360 gare di ciascuna stagione sportiva «sono oggetto di scelta da parte dei Licenziatari del Pacchetto 15terA e del Pacchetto 15terB secondo l’ordine di priorità per ciascuna Giornata stabilito dal seguente schema»:

Con riferimento a tutte le Giornate per ciascuna Stagione Sportiva ad esclusione delle prime 6 giornate e delle prime 2 giornate che seguono la pausa invernale di ciascuna Stagione Sportiva

Con riferimento alle prime 6 giornate e alle prime 2 giornate che seguono la pausa invernale di ciascuna Stagione Sportiva:

Serie A calendario – I turni standard del campionato

Passando invece ai giorni e agli orari di gara, queste sono le collocazioni di base per i turni di campionato:

venerdì ore 20.45 (1 anticipo)

sabato ore 15.00 (1 anticipo)

sabato ore 18.00 (1 anticipo)

sabato ore 20.45 (1 anticipo)

domenica ore 12.30 (1 anticipo)

domenica ore 15.00 (2 gare)

domenica ore 18.00 (1 posticipo)

domenica ore 20.45 (1 posticipo)

lunedì ore 20.45 (1 posticipo)

Le prime due giornate e gli infrasettimanali

Guardando poi i turni particolari, la Serie A ha spiegato che la 1a giornata si disputa domenica 24 agosto 2025 con inizio alle ore 20.45 (due gare), con quattro anticipi al sabato rispettivamente due alle ore 18.30 e due alle ore 20.45, due anticipi domenica alle ore 18.30 e due posticipi al lunedì, uno alle ore 18.30 e uno alle ore 20.45.

La 2a giornata si disputa domenica 31 agosto 2025 con inizio alle ore 20.45 (due gare), con due anticipi al venerdì, uno alle ore 18.30 e uno alle ore 20.45, quattro anticipi al sabato rispettivamente due alle ore 18.30 e due alle ore 20.45, due anticipi domenica alle ore 18.30.

Nella 2a giornata, nella 6a giornata, nella 11a giornata e nella 30a giornata che precedono settimane in cui si disputano gare delle squadre nazionali collocate in date FIFA con rilascio obbligatorio dei calciatori nonché nella 8a e 18 a giornata, che precedono turni infrasettimanali, non è previsto il posticipo del lunedì.

I due turni infrasettimanali (rispettivamente alla 9a e 19a giornata) verranno programmati sulla base delle esigenze sportive e televisive, rispettando l’obbligo di trasmettere almeno una gara in prime time in ciascuno dei giorni di gara.

Le festività natalizie e la Supercoppa

La 16a giornata si disputa domenica 21 dicembre 2025 con anticipi al sabato ed un eventuale posticipo al lunedì, disposti in slot orari compatibilmente col numero di gare residue in conseguenza a quelle rinviate per la partecipazione alla Supercoppa Italiana delle relative Associate, laddove quest’ultima competizione venisse calendarizzata in questa data. Le suddette gare rinviate verranno recuperate nei giorni 13-14-15 gennaio 2026.

La 17a e la 18a giornata si disputano rispettivamente nei giorni 27-28 dicembre 2025 e 3-4 gennaio 2026 (solo sabato e domenica). La 31a giornata non è calendarizzata secondo gli orari standard, tenendo in considerazione i giorni festivi.

Gli ultimi turni

La 37a e la 38a giornata si disputano rispettivamente domenica 17 maggio 2026 e domenica 24 maggio 2026, con inizio alle ore 15.00 (10 gare in contemporanea). Tuttavia, le 10 gare di ciascuna giornata potranno essere disputate in più blocchi rispettando la contemporaneità delle gare tra squadre con il medesimo interesse di classifica e assecondando eventuali richieste di anticipo in funzione dell’eventuale partecipazione alle Finali delle competizioni europee.