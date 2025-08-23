Ora è ufficiale. Andy Diouf è un nuovo giocatore dell’Inter. I nerazzurri, dopo aver tentato l’assalto a Manu Koné della Roma, hanno virato con grande decisione verso il centrocampista francese classe 2003 che va così a rinforzare la mediana a disposizione di Cristian Chivu.

Diouf, che in nerazzurro vestirà la maglia numero 17, arriva dal Lens, che lo acquistò nel 2023 dagli svizzeri del Basilea, che a loro volta lo acquistarono dal Rennes, dove il francese si è formato nelle giovanili. Ma quanto impatterà l’arrivo di Diuof sui conti nerazzurri?

Stipendio Diouf Inter – L’impatto a bilancio dell’operazione

Secondo le ultime informazioni, l’Inter è pronta a investire per Diouf un totale di 20 milioni di euro di base fissa più eventuali bonus che farebbero salire la cifra complessiva a 25 milioni. Pronto, invece, per il giovane centrocampista un contratto di cinque anni fino al 2030.

Considerando la cifra di base fissa, 20 milioni, e la durata quinquennale del contratto che Diuof si appresta a firmare, l’impatto sul bilancio nerazzurro del cartellino del francese sarà a pari a 4 milioni di euro annui (la quota ammortamento per l’esercizio in corso). A questa cifra si somma anche lo stipendio lordo.

Diuof dovrebbe percepire in nerazzurro un compenso pari a 2 milioni di euro netti. Considerando il lordo, la cifra a bilancio per l’Inter relativa allo stipendio di Diuof sarà di 3,7 milioni. Considerando, infine, i 4 milioni di ammortamento per il cartellino, l’operazione che porterà il classe 2003 in nerazzurro peserà sul bilancio 2025/26 per un totale di 7,7 milioni di euro.