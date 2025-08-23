Bayern Monaco, rinnovo con T-Mobile come main sponsor: 65 milioni all'anno per i bavaresi

Il legame fra Bayern Monaco e T-Mobile, marchio della Deutsche Telekom, è destinato a continuare ancora per diversi anni dopo il primo matrimonio siglato fra le due aziende nel 2002, anno in cui la T-Mobile è apparsa per la prima volta come main sponsor sulla maglia dei bavaresi.

Infatti, nella giornata di ieri è stato ufficializzato il rinnovo di contratto fino all’estate del 2032 con una nota del Bayer Monaco sul proprio sito ufficiale. Un accordo che è stato festeggiato anche in campo, visto che la squadra di Vincent Kompany ha vinto la gara inaugurale della Bundesliga 2025/26 per 6-0 contro il Lipsia all’Allianz Arena.

Un nuovo accordo che permetterà al Bayern Monaco di aumentare sensibilmente l’incasso derivante dal proprio main sponsor. Infatti, secondo quanto riporta Sportico, T-Mobile garantirà per i prossimi sette anni, a partire da questa stagione, un compenso annuale di 65 milioni di euro. Un aumento di 15 milioni rispetto ai 50 all’anno previsti nel vecchio accordo.

Il nuovo contratto fra Bayern Monaco e T-Mobile, per l’attuale nuova durata fino al 2032, garantirà quindi ai bavaresi 455 milioni di euro. Si tratta di uno dei più grandi accordi di sponsorizzazione sulla parte anteriore delle maglie in Europa. Di seguito la top 10:

Manchester City – Etihad: 80 milioni di euro a stagione Real Madrid – Emirates: 70 milioni di euro a stagione PSG – Qatar Airways: 70 milioni di euro a stagione Manchester United – Snapdragon: 70 milioni di euro a stagione Bayern Monaco – Deutsche Telekom (T-Mobile): 65 milioni di euro a stagione Arsenal – Emirates: 60 milioni di euro a stagione Liverpool – Standard Chartered: 60 milioni di euro a stagione Barcellona – Spotify: 57,5 milioni di euro a stagione Tottenham – AIA: 47,5 milioni di euro a stagione Atletico Madrid – WhaleFin: 42 milioni di euro a stagione

Questa invece la situazione in Italia, a sottolineare un netto divario fra le big nostrane e quelle europee: