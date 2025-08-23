Mondiali 2026: la FIFA lancia un nuovo torneo per gli spareggi in Nord America

Una novità importante per quanto riguarda gli spareggi Mondiali 2026, che assegneranno gli ultimi posti disponibili per partecipare alla rassegna iridata che si terrà in USA, Messico e Canada.

Contestualmente all’annuncio del presidente USA, Donald Trump, sulla sede del sorteggio della fase a gironi, che si terrà al Kennedy Center di Washington DC, la FIFA ha comunicato che in Nord America a marzo si terrà il torneo di spareggio FIFA che vedrà coinvolte le qualificate di cinque delle sei federazioni sfidarsi fra di loro.

A rimanere fuori da questa novità è proprio la UEFA, che continuerà quindi a organizzare il proprio percorso degli spareggi con le regole già stabilite per gli ultimi quattro posti nella manifestazione iridata che le spettano. Uno scenario che sembra essere il destino dell’Italia di Gennaro Gattuso dopo la pesante sconfitta subita in Norvegia all’esordio e che ha portato all’esonero di Luciano Spalletti dal ruolo di commissario tecnico degli Azzurri.