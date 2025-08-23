San Siro, tornano gli ambulanti: proroga tecnica del contratto per 56 su 64

A dieci giorni dall’avvio del presidio degli ambulanti davanti al cancello otto di San Siro, con i furgoni schierati dal 31 luglio — data di scadenza del contratto con M-I Stadio, la società di proprietà di Inter e Milan per la gestione del Meazza — si intravedono i primi segnali di distensione.

Come riporta l’edizione odierna de Il Corriere della Sera-Milano, il passo avanti più concreto è arrivato con la concessione di una «proroga tecnica» del contratto, che permette ai 600 lavoratori del comparto di riprendere le attività. La vera novità, però, è l’apertura di un tavolo di confronto in Prefettura di Milano, partito ieri con la partecipazione anche del Comune e dei rappresentanti di M-I Stadio, destinato a chiudersi entro la prossima settimana.

La questione più controversa riguarda la bozza presentata inizialmente dalla società, definita «immodificabile» e che escludeva dal rinnovo della concessione i 21 ambulanti addetti al merchandising. Una proposta che il Consorzio dei 64 ambulanti ha respinto. «La bozza andava contro quanto deliberato sia dal Consiglio comunale sia dalla Giunta di Palazzo Marino nel 2022 e nel 2023, che fissava l’obbligo di tutelare gli ambulanti attualmente occupati e la necessità di sottoscrivere accordi specifici con Inter e Milan», ha spiegato Giacomo Errico, portavoce degli ambulanti e presidente di Apeca Confcommercio Milano e Fiva Confcommercio.

Dopo le proteste e l’intervento del questore, la società ha rivisto i termini: il rinnovo riguarderebbe 56 ambulanti su 64, con l’esclusione di otto operatori (sette venditori di magliette e un paninaro) sui quali, nell’ambito dell’inchiesta Doppia Curva, sarebbero emerse criticità. Questi ultimi potranno continuare a lavorare, ma non negli spazi esterni allo stadio. «Siamo soddisfatti dell’attenzione delle istituzioni e dalle rassicurazioni del questore, anche se per ora non è stato firmato alcun accordo: se ne riparla la prossima settimana, forse già martedì», ha aggiunto Errico.

Un provvedimento provvisorio, quindi, ma che permetterà alla maggior parte degli ambulanti di tornare a occupare il piazzale davanti allo stadio di San Siro, che questa sera ospiterà Milan-Cremonese, mentre lunedì sarà la volta di Inter-Torino.