Roma Bologna dove vederla: data, orario, diretta TV e streaming

Roma-Bologna dove vederla? La Serie A prosegue con un altro big match della sua prima giornata, sfida che chiuderà il turno: Roma-Bologna, in programma sabato 23 agosto alle ore 20:45 allo stadio Olimpico di Roma. I giallorossi apriranno così il nuovo ciclo di Gian Piero Gasperini, mentre dall’altra parte i felsinei, con la coccarda della Coppa Italia sul petto, sono riusciti a confermare, con tanto di rinnovo, Vincenzo Italiano.
Roma Bologna – Dove vederla in tv e streaming
La sfida sarà trasmessa in diretta sia su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI) che su Sky e NOW, offrendo quindi agli appassionati diverse opzioni per seguire la partita.
Come vedere Roma Bologna su DAZN
- Gli abbonati DAZN potranno guardare l’incontro su:
- smart TV compatibili;
- dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Apple TV e Google Chromecast;
- console di gioco;
- smartphone, tablet e PC tramite l’app o il sito ufficiale.
Roma Bologna su Sky e NOW
Chi preferisce la diretta Sky potrà seguire Inter–Torino sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 4K (213). In alternativa, con NOW sarà possibile assistere alla gara in streaming su dispositivi mobili o smart TV, grazie al Pass Sport.
Una sfida di alta intensità
Appuntamento quindi a sabato 23 agosto alle ore 20:45: Roma-Bologna sarà visibile in diretta su DAZN, Sky e NOW, per un inizio di Serie A che promette emozioni.