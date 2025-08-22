Roma Bologna dove vederla: data, orario, diretta TV e streaming

Scopri dove vedere Roma Bologna, sabato 23 agosto alle 20:45. Diretta tv e streaming su DAZN, Sky e NOW con ampio pre e post partita.

Gian Piero Gasperini (Photo by Dan Istitene/Getty Images)

Roma-Bologna dove vederla? La Serie A prosegue con un altro big match della sua prima giornata, sfida che chiuderà il turno: Roma-Bologna, in programma sabato 23 agosto alle ore 20:45 allo stadio Olimpico di Roma. I giallorossi apriranno così il nuovo ciclo di Gian Piero Gasperini, mentre dall’altra parte i felsinei, con la coccarda della Coppa Italia sul petto, sono riusciti a confermare, con tanto di rinnovo, Vincenzo Italiano.

Roma Bologna – Dove vederla in tv e streaming

La sfida sarà trasmessa in diretta sia su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI) che su Sky e NOW, offrendo quindi agli appassionati diverse opzioni per seguire la partita.

Come vedere Roma Bologna su DAZN

  • Gli abbonati DAZN potranno guardare l’incontro su:
  • smart TV compatibili;
  • dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Apple TV e Google Chromecast;
  • console di gioco;
  • smartphone, tablet e PC tramite l’app o il sito ufficiale.

Roma Bologna su Sky e NOW

Chi preferisce la diretta Sky potrà seguire Inter–Torino sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 4K (213). In alternativa, con NOW sarà possibile assistere alla gara in streaming su dispositivi mobili o smart TV, grazie al Pass Sport.

Una sfida di alta intensità

Appuntamento quindi a sabato 23 agosto alle ore 20:45: Roma-Bologna sarà visibile in diretta su DAZN, Sky e NOW, per un inizio di Serie A che promette emozioni.

