Juve, la terza maglia 2025/26 è un omaggio ai vigneti del Piemonte

La stagione 2025/26 della Juventus con Igor Tudor in panchina inizierà dalla sfida casalinga contro il Parma. E dopo aver visto Locatelli e compagni con le nuove divise da gioco, la prima e la seconda maglia, fra Mondiale per Club e amichevoli estive, ecco che arrivano le prime immagini della terza divisa per questa annata.

Come riporta il sito Footy Headlines, la nuova terza maglia della Juve 2025/26 rende omaggio ai vigneti piemontesi, sito patrimonio mondiale UNESCO. Come per le altre terze divise firmate Adidas di quest’anno, e come successo nella stagione scorsa, ci sarà il logo storico Trefoil accompagnato con lo stemma della zebra.

La maglia è quasi totalmente nera (Aurora Black – un antracite scuro con sfumature viola) con loghi color vaniglia (Ecru Tint). Colletto e polsini sono verdi con dettagli in viola scuro e vaniglia. Il motivo è caratterizzato da foglie di vite e da rami stilizzati semitrasparenti per un look unico.

La terza maglia della Juve 2025/26 sarà disponibile sui consueti canali di vendita dal mese di agosto, in attesa che faccia il proprio debutto in campo indosso agli uomini di Igor Tudor.