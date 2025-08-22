Juve, la terza maglia 2025/26 è un omaggio ai vigneti del Piemonte

In attesa dell’esordio stagione degli uomini di Igor Tudor, ecco le prime immagini di quella che sarà la terza divisa bianconera.

Di
Redazione
Marketing
Onefootball
juve
(Foto: Christof Koepsel/Getty Images)

La stagione 2025/26 della Juventus con Igor Tudor in panchina inizierà dalla sfida casalinga contro il Parma. E dopo aver visto Locatelli e compagni con le nuove divise da gioco, la prima e la seconda maglia, fra Mondiale per Club e amichevoli estive, ecco che arrivano le prime immagini della terza divisa per questa annata.

Come riporta il sito Footy Headlines, la nuova terza maglia della Juve 2025/26 rende omaggio ai vigneti piemontesi, sito patrimonio mondiale UNESCO. Come per le altre terze divise firmate Adidas di quest’anno, e come successo nella stagione scorsa, ci sarà il logo storico Trefoil accompagnato con lo stemma della zebra.

La maglia è quasi totalmente nera (Aurora Black – un antracite scuro con sfumature viola) con loghi color vaniglia (Ecru Tint). Colletto e polsini sono verdi con dettagli in viola scuro e vaniglia. Il motivo è caratterizzato da foglie di vite e da rami stilizzati semitrasparenti per un look unico.

(Foto Footy Headlines)

La terza maglia della Juve 2025/26 sarà disponibile sui consueti canali di vendita dal mese di agosto, in attesa che faccia il proprio debutto in campo indosso agli uomini di Igor Tudor.

Tutta la Serie A Enilive 2025/26 è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva
e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva ora.