PSG e Tottenham all'incasso: la UEFA paga i bonus per la Supercoppa

Lo scorso 13 agosto, al Bluenergy Stadium di Udine, i campioni d’Europa del Paris Saint-Germain hanno conquistato la Supercoppa europea ai danni del Tottenham. Una partita ricca di emozioni e che ha visto i francesi recuperare due gol di scarto negli ultimi minuti della partita e poi prevalere ai calci di rigore, nonostante l’assenza di Gianluigi Donnarumma, grande protagonista dagli 11 metri nella scorsa Champions League.

Ennesima finale vinta per Luis Enrique, dopo aver perso la prima della sua carriera da allenatore contro il Chelsea in occasione del Mondiale per Club. Il PSG sarà nuovamente grande protagonista in Francia e in Champions League nella stagione che è appena iniziata, mentre il Tottenham, grazie proprio al successo in Europa League, parteciperà quest’anno alla massima competizione europea per club nonostante il 17° posto raggiunto in Premier League.

Gli Spurs, che come detto si apprestano ad affrontare quest’anno la Champions League, si possono consolare con i premi UEFA che – come consultato da Calcio e Finanza su documenti ufficiali – sono stati riconosciuti alle due protagoniste della Supercoppa Europea proprio nella giornata di oggi. Il massimo organo del calcio europeo ha stanziato una cifra pari a quella del 2024, che era in crescita rispetto alla stagione precedente che ha consentito al Manchester City di Pep Guardiola e al Siviglia di incassare 3,5 milioni di euro a testa, più 1 milione per il successo agli inglesi.

Per PSG e Tottenham, così come è stato per Atalanta e Real Madrid nel 2024, la partecipazione ha portato in dote 4 milioni a testa. Mentre il premio di 1 milione per i vincitori è rimasto immutato ed è chiaramente finito nelle casse dei parigini. Un piccolo tesoretto di partenza da iscrivere alla voce ricavi UEFA nel bilancio 2025/26 per entrambe le società.