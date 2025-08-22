Lazio, boom in Borsa: il titolo biancoceleste guadagna oltre l'8%

Nella mattinata di giovedì, attraverso i propri canali social, la Lazio ha comunicato che la campagna abbonamenti per il campionato 2025/26 è stata conclusa con un tutto esaurito grazie alla sottoscrizione di oltre 29mila tessere.

Un traguardo che è stato celebrato dallo stesso patron e presidente Claudio Lotito, che ha voluto sottolineare come tale risultato sia di grandissimo valore considerando anche il clima «complesso» che circonda la piazza biancoceleste, complice anche una stagione passata che ha visto la formazione capitolina concludere fuori da ogni posizione utile per giocare una competizione europea quest’anno. Ma le novità positive in casa Lazio non sono finite qui.

Infatti, questa mattina il titolo della Lazio in Borsa (il club biancoceleste è quotato a Piazza Affari insieme alla Juventus) ha subito un’impennata che ha portato la quotazione in rialzo dell’8% per un valore delle azioni pari a oltre 0,97 euro e una capitalizzazione di mercato di quasi 65 milioni.

Va ricordato che il titolo della Lazio è particolarmente soggetto a volatilità, dal momento in cui il flottante (la quota effettivamente in circolazione sul mercato) è limitato. Questo significa che pochi scambi possono causare grandi variazioni di prezzo, rendendo il titolo molto sensibile a ogni ordine di acquisto o vendita.

Lo scorso luglio alcune voci su una possibile cessione del club da parte di Lotito, smentite con forza dallo stesso patron attraverso un comunicato ufficiale, avevano portato il titolo a Piazza Affari a chiudere oltre il 2,5%. Ma allora la quotazione delle azioni era di poco superiore agli 0,80 euro, ora siamo vicini a raggiungere la soglia di 1 euro.