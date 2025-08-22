Merchandising Bitcoin: è possibile acquistare le maglie delle squadre italiane con le criptovalute?

Il calcio in Italia non è solo una partita che guardi nel fine settimana. Sono le canzoni sugli spalti, le discussioni al bar, i colori che indossi. Ora, aggiungi Bitcoin al mix e otterrai un colpo di scena interessante. I tifosi possono davvero entrare in un negozio o cliccare su un sito web e acquistare la maglia della loro squadra usando le criptovalute?

La risposta è sì… in alcuni casi. Non è ovunque, e sicuramente non è ancora l’opzione predefinita. Ma a poco a poco, alcuni negozi (sia online che fisici) hanno aperto le porte agli acquirenti di Bitcoin. Vediamo come funziona in pratica.

Come funziona BTC in EUR dietro le quinte

Il fatto è che le maglie hanno ancora il prezzo in euro. Quando qualcuno paga con Bitcoin, il sistema converte rapidamente BTC in EUR al momento di acquisto. In questo modo, il negozio non si chiederà se il prezzo di Bitcoin salirà o scenderà mentre il pagamento viene elaborato.

Per l’acquirente, è piuttosto semplice. Vede il prezzo in euro, la pagina di pagamento mostra l’equivalente in Bitcoin e basta scansionare un Codice QR per inviare il pagamento. Pochi minuti dopo, è fatto. Onestamente, sembra molto simile al pagamento con carta, solo che la transazione viene registrata sulla blockchain invece che sull’estratto conto.