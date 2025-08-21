La Serie B riparte su DAZN: una partita a giornata in chiaro

Domani, venerdì 22 agosto, la Serie B 2025/26 prenderà il via. E come la scorsa stagione, tutte le 390 partite del campionato cadetto italiano saranno visibili solo su DAZN.

Come ogni anno c’è grande attesa per le squadre delle grandi piazza come Palermo, Sampdoria e Bari. Senza dimenticare i giovani talenti che si affacciano al calcio professionistico dopo essere stati protagonisti in Primavera come Vanja Vlahovic e Mattia Liberali (che vanta l’esordio in Serie A con il Milan). Non va dimenticato poi anche il Papu Gomez, che ha deciso di riprendere la sua carriera da calciatore in una piazza importante come quella di Padova. Curiosità infine per le squadre retrocesse dalla Serie A (Empoli, Monza e Venezia) e per quelle promosse dalla Serie C (Avellino, Padova, Pescara e Virtus Entella).

Con l’obiettivo di coinvolgere sempre più pubblico nel mondo della Serie B, che vede crescere costantemente il proprio pubblico, DAZN trasmetterà una selezione di partite anche in modalità gratuita, a partire dalla sfida

inaugurale tra Pescara e Cesena, in programma venerdì 22 agosto alle 20:30. Un incontro tra due piazze storiche del calcio italiano, rispettivamente alla 40esima e 37esima presenza in Serie B. Il Delfino arriva carico di entusiasmo dalla vittoria ai rigori contro la Ternana nella finale playoff della Serie C, che lo ha riportato nella seconda lega nazionale dopo 4 anni. D’altra parte, i romagnoli sono ambiziosi, specialmente dopo il settimo posto della scorsa stagione.

Seguiranno poi le partite visibili anche gratuitamente della seconda e terza giornata: Reggiana-Empoli, in programma alle 20:30 del 29 agosto, e Avellino-Monza, prevista per il 12 settembre, sempre alle 20:30. I tifosi non ancora abbonati a DAZN potranno seguire facilmente la partita in modalità gratuita andando sulla home e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in home page, registrarsi gratuitamente con e-mail, nome e cognome.

Per seguire la Serie BKT, disponibile tutta su DAZN, basterà attivare il pacchetto Goal disponibile in diverse formule: si parte da circa 10 euro al mese con l’Annual Pass con pagamento anticipato (129 euro all’anno in un’unica soluzione) oppure 13,99 euro al mese per 12 mensilità con il piano Annuale dilazionato. Sottoscrivendo il pacchetto Goal, oltre ai match del campionato di Serie BKT, gli appassionati avranno accesso anche alle 3 partite di Serie A Enilive in co-esclusiva per ogni turno, tra cui almeno 4 big match su 20 di Serie A, tutti gli highlights delle 38 giornate di Serie A Enilive, la Liga, il meglio della Liga Portugal Betclic e il calcio femminile con la Serie A Femminile eBay.

Sarà inoltre possibile seguire la nuova stagione di Serie BKT nei locali pubblici, come bar e ristoranti, che aderiscono a “DAZN For Business”, il primo servizio di live streaming sportivo di DAZN dedicato al mondo business.