Bundesliga, i diritti tv a uno youtuber: trasmetterà 20 gare all'anno in UK

Il mondo dei diritti televisivi è da anni il centro di interesse per tutte le leghe calcistiche europee, e non solo, visto che si tratta della prima fonte di reddito per i club. Da qui nasce anche la necessità di introdurre nuovi format nelle competizioni esistenti, e anche l’introduzione di nuove modalità di trasmissione che permettano alle società di garantirsi risorse economiche.

In questa ottica, la Bundesliga ha appena concluso un accordo per la trasmissione in diretta di 20 partite del proprio campionato che potrebbe segnare un nuovo paradigma nei diritti televisivi delle varie competizioni nazionali e non solo.

Infatti, come riporta il quotidiano britannico The Times, lo YouTuber Mark Goldbridge ha concluso un accordo che gli permetterà di trasmettere in streaming, in diretta nel Regno Unito, 20 partite della Bundesliga 2025/26 sul proprio canale That’s Football. Un accordo che il massimo campionato tedesco ha raggiunto anche con il canale di Gary Neville (bandiera del Manchester United di Sir Alex Ferguson) The Overlap, e con la BBC. Come detto, si tratta di un accordo storico, visto che è la prima volta che un creatore di contenuti online viene incluso in un accordo sui diritti televisivi di un campionato nazionale professionistico.

Goldbridge, tifoso del Manchester United, ha costruito un vasto seguito online grazie ai suoi “watchalong”, in cui commenta le partite in diretta con opinioni e analisi (senza però trasmettere alcuna immagine live), che in passato hanno creato più di una polemica e che hanno comunque favorito la crescita del prodotto. Infatti, il suo canale That’s Football conta 1,38 milioni di iscritti su YouTube.

In una nota pubblicata sull’account X, il canale ha dichiarato: «That’s Football trasmetterà in diretta 20 partite di Bundesliga del venerdì sera, oltre a realizzare 34 programmi settimanali nella stagione 2025-26 — il primo canale creato da un content creator con diritti ufficiali di lega. Un accordo storico che colloca That’s Football accanto a Sky, BBC e Amazon nella strategia della Bundesliga per il Regno Unito». Goldbridge, il cui vero nome è Brent Di Cesare, ha commentato: «Grazie alla community per averci aiutato a costruire tutto questo».

Il nuovo accordo prevede che la prima partita che sarà trasmessa live sul canale Youtube di Goldbridge è quella di venerdì 22 agosto fra Bayern Monaco e Lipsia. Infatti, l’appuntamento fisso con la Bundesliga sul canale That’s Football è fisso ed è quello del venerdì sera anche per le prossime due stagioni e include anche il canale Youtube di Neville, oltre che il sito e la piattaforma iPlayer della BBC. Il canale di Goldbridge trasmetterà le partite nel suo tradizionale formato watchalong, e tutte saranno disponibili gratuitamente.

I diritti live della Bundesliga nel Regno Unito erano detenuti in precedenza da Sky Sports, che ha un accordo di lunga durata e che continuerà a trasmettere le partite del sabato alle 17:30. Amazon, invece, trasmetterà tutte le partite della domenica, ma solo a pagamento. Questo significa che le partite della Bundesliga saranno disponibili su cinque diverse piattaforme nel Regno Unito. Lo spostamento verso canali non tradizionali da parte della Bundesliga lascia intendere che l’obiettivo sia quello di raggiungere un nuovo target demografico a partire da questa stagione.