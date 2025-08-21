Mediobanca, l'assemblea dice no all'Ops su Banca Generali

L’assemblea di Mediobanca ha bocciato l’offerta pubblica di scambio su Banca Generali . Lo si apprende da una nota diffusa al termine dell’appuntamento dei soci, che hanno votato tramite il rappresentante designato. I voti favorevoli all’operazione voluta dall’ad Alberto Nagel si sono fermati al 35%, quelli contrari sono stati pari al 10% e gli astenuti al 32% del capitale.

«Desidero ringraziare tutti coloro che in questi anni hanno creduto e sostenuto il processo di forte crescita e trasformazione di Mediobanca e che hanno supportato l’operazione Banca Generali come ulteriore e definitivo tassello nella creazione di un Wealth Manager di respiro internazionale» – ha dichiarato l’ad di Mediobanca, Alberto Nagel al termine dell’assemblea – «Un’opportunità mancata per effetto del voto espresso, in particolare, da azionisti che, anche nell’attività di engagement, hanno manifestato un evidente conflitto di interesse, anteponendo quello relativo ad altre situazioni/asset italiani a quello di azionisti di Mediobanca».

«Risulta, infatti, evidente dal voto che coloro i quali non si sono trovati in questa posizione si sono espressi a favore (mercato in primis), in linea con le raccomandazioni dei proxy advisors internazionali. Si tratta chiaramente di un’opportunità, per ora, mancata per lo sviluppo della nostra Banca e del sistema finanziario italiano, ha aggiunto il banchiere.

«Continueremo ad essere concentrati sull’esecuzione del nostro Piano “One Brand – One Culture” convinti della superiore generazione di valore rispetto all’alternativa rappresentata dall’offerta di MPS», ha infine concluso Nagel.