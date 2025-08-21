Serie A, la Fiorentina in Conference già decisiva per il posto extra in Champions

Sarà ancora la Fiorentina la squadra che aprirà la stagione europea delle formazioni italiane nel 2025/26. I toscani – guidati quest’anno da Stefano Pioli – hanno conquistato nuovamente la qualificazione alla Conference League e ora sfideranno gli ucraini del Polissya in una doppia sfida che determinerà l’accesso al girone unico della competizione.

Un successo nel doppio confronto sarebbe fondamentale non soltanto per i toscani, ma anche per la Serie A in generale, visto che come accade ormai da due stagioni, anche quest’anno le migliori due federazioni a livello europeo si guadagneranno un posto aggiuntivo per la prossima edizione della UEFA Champions League. Il torneo, come ormai noto, ha rivoluzionato il proprio format e vede la partecipazione di 36 squadre, con un girone unico e otto partite (contro altrettanti avversari differenti) per ogni formazione, sempre con divisione in quattro fasce.

Serie A posti Champions – L’importanza della Fiorentina

Due dei quattro posti aggiuntivi, rispetto ai 32 del ciclo 2021-2024, sono stati assegnati alle due Federazioni che hanno ottenuto il miglior ranking per Paesi nella stagione precedente, tra cui l’Italia. Questo significa che grazie alle performance di alto livello fatte registrare nelle competizioni UEFA per club nel 2023/24, la quinta classificata in Serie A ha avuto il diritto di entrare nella Champions 2024/25. Un diritto che il massimo campionato italiano non è riuscito a mantenere per la nuova edizione, ma che proverà a conquistare per la prossima.

Ma perché un successo della formazione di Pioli sarebbe così importante in questo senso? Ricordiamo che i punti finali del ranking UEFA per Paesi vengono calcolati sommando il numero di punti totali raccolti da ogni club nelle competizioni europee della stagione, e dividendoli per il numero di squadre partecipanti. Se la Fiorentina uscisse anzitempo dalla Conference League, non soltanto non porterebbe più punti alla causa, ma peserebbe anche sulla divisione del punteggio totale per il numero di club italiani presenti nelle coppe, rendendo decisamente più complicata la corsa della Serie A al quinto posto utile per la Champions.

Serie A posti Champions – L’esempio della Spagna

Per fare un esempio concreto, nella stagione 2024/24 l’Osasuna (club della Liga spagnola) è stato eliminato subito ai playoff di Conference League, costringendo così la Spagna a chiudere al quinto posto nel ranking per Paesi, nonostante il Real Madrid Campione d’Europa. Se invece l’Osasuna avesse proseguito il suo percorso, la Spagna si sarebbe giocata almeno fino alla fine la possibilità di conquistare il posto aggiuntivo in Champions League. Motivo per cui neanche le competizioni minori devono essere sottovalutate.