Questa mattina alcuni esperti della UEFA si sono recati nel cantiere dello Spotify Camp Nou per visionare da vicino lo status dei lavori del nuovo impianto del Barcellona che nelle scorse settimane non ha potuto ospitare il Trofeo Gamper, sfida che ha visto i blaugrana affrontare il Como.

Come riporta il quotidiano spagnolo Marca, al momento il club blaugrana è molto lontano dal ritorno a disputare una partita ufficiale nel nuovo impianto visto che manca, ancora, il via libera del Comune per l’agibilità dell’impianto, documentazione necessaria per rispettare i parametri della Liga e della UEFA.

Proprio per questo, con il passare del tempo, il Barcellona dovrebbe giocare le prime quattro partite casalinghe della UEFA Champions League, quelle della prima fase, nell’impianto cittadino del Montjuic, che ha ospitato per tutta la stagione scorsa la squadra di Hansi Flick. Eventualmente, quindi, lo Spotify Camp Nou riabbraccerebbe la Champions solamente nella fase a eliminazione diretta.

In merito, il vicesindaco alla Sicurezza di Barcellona, Albert Batlle, ha dichiarato all’emittente radiofonica catalana RAC1: «Probabilmente il Montjuic dovrà essere utilizzato ancora per alcuni mesi. Si tratta di una prudenza necessaria che porterà il Barça a sfruttare un piano B siglando un accordo con l’azienda municipale BSM per poter contare su Montjuïc fino a febbraio, quando termina la prima fase della Champions League. È positivo e prudente cominciare a pensare ad alternative, anche perché non bisogna avere fretta: fortunatamente a Barcellona c’è un impianto sostitutivo, lo stadio Olimpico».

«Il Barcellona non ha presentato il certificato di fine lavori – ha concluso Batlle –, quindi a oggi non ha ancora le condizioni per poter richiedere la licenza di prima apertura. Non mettiamoci pressione sulle scadenze, la pressione va posta sulle condizioni per l’apertura, che deve avvenire con la massima sicurezza possibile».