Juve, Douglas Luiz al Nottingham: le cifre tra prestito e possibile svalutazione

«Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Nottingham Forest FC per la cessione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Douglas Luiz Soares de Paulo, a fronte di un corrispettivo di € 3 milioni». Con questa nota il club bianconero ha annunciato la cessione ufficiale del centrocampista brasiliano, dopo una sola stagione dal suo arrivo.

«L’accordo prevede inoltre l’obbligo da parte del Nottingham Forest di acquisire a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del giocatore al verificarsi di determinate condizioni nel corso della stagione sportiva 2025/2026», prosegue la società a proposito dell’operazione che porterà Douglas Luiz nuovamente in Premier League.

«Il corrispettivo pattuito per l’eventuale cessione definitiva è pari a € 25 milioni, pagabili in quattro esercizi; tale corrispettivo potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a € 3,5 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi», ha concluso la Juve.

Douglas Luiz Nottingham cifre – L’impatto a bilancio

Ma come impatterà questa operazione sui conti dei bianconeri? Partendo dalla stagione 2025/26, il club incasserà 3 milioni di euro per il prestito e risparmierà integralmente sullo stipendio, per un risparmio di oltre 12 milioni di euro rispetto alla stagione scorsa (il costo di Douglas Luiz era vicino ai 19 milioni di euro tra ammortamento e stipendio).

Se al termine della stagione dovesse scattare l’obbligo di riscatto, la Juventus incasserà altri 25 milioni di euro. Al 30 giugno 2026, il valore residuo di Douglas Luiz sarà pari a 29,2 milioni di euro circa (al 30 giugno 2025 il residuo era pari a 38,9 milioni di euro). La cessione per 25 milioni di euro costringerebbe probabilmente la Juventus a iscrivere una svalutazione nell’esercizio 2025/26 per 4,2 milioni di euro circa.