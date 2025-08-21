Inter, accordo con Sector: sarà sponsor dei cronometri ufficiali a San Siro

Nella giornata di oggi, tramite una nota sul proprio sito, l’Inter ha ufficializzato una nuova partnership con Sector No Limits. Il marchio italiano di orologi sportivi diventa così, a partire da questa stagione, l’Official Timekeeper del Club nerazzurro.

Sector No Limits «scandirà il tempo delle gare casalinghe dell’Inter, con una presenza visiva di rilievo su tutti i cronometri ufficiali presenti allo stadio San Siro. Nell’ambito della collaborazione, Sector darà vita ad una collezione esclusiva di orologi dedicata all’Inter, che comprenderà cronografi e modelli solo tempo, ispirati ai colori nerazzurri e impreziositi dall’iconico logo del Club. Un connubio tra design sportivo e spirito competitivo che celebra l’eccellenza italiana in campo calcistico e orologiero», si legge nella nota ufficiale che certifica la partnership.

«Siamo lieti di accogliere Sector come Official Timekeeper. Questa partnership conferma il valore e la distintività del nostro brand e rappresenta un’opportunità concreta per offrire ai nostri tifosi esperienze uniche e prodotti esclusivi insieme ad un partner così dinamico e riconosciuto a livello internazionale nel mondo dell’orologeria e del lifestyle» le parole di Giorgio Ricci, Chief Revenue Officer dell’Inter.

«Siamo entusiasti di questo nuovo capitolo al fianco dell’Inter – ha commentato Massimo Carraro, Presidente

Morellato Group, che detiene il controllo del marchio Sector No Limits – Il nostro brand nasce dalla volontà di accompagnare chi, nella vita e nello sport, vive con determinazione e passione ogni momento. Inter è un Club che rappresenta perfettamente questa energia: il desiderio di migliorarsi, la forza di squadra, il fairplay. Con questa partnership vogliamo celebrare l’incontro tra due mondi che si parlano attraverso i valori più autentici dello sport».

Inoltre, come si legge in chiusura della nota, Sector e Inter organizzeranno inoltre una serie di attività per coinvolgere attivamente i tifosi nerazzurri e gli appassionati del brand. La partnership mira così a rafforzare la connessione emotiva con il pubblico, offrendo contenuti e iniziative capaci di valorizzare la condivisione dei momenti più significativi del match, sempre all’insegna del tempo che conta.