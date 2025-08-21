Inter, accordo con Sector: sarà sponsor dei cronometri ufficiali a San Siro

Il marchio italiano degli orologi sportivo «scandirà il tempo delle gare casalinghe dell’Inter, con una presenza visiva di rilievo su tutti i cronometri ufficiali presenti allo stadio San Siro», si legge nella nota ufficiale

sector inter
(Foto Inter)

Nella giornata di oggi, tramite una nota sul proprio sito, l’Inter ha ufficializzato una nuova partnership con Sector No Limits. Il marchio italiano di orologi sportivi diventa così, a partire da questa stagione, l’Official Timekeeper del Club nerazzurro.

Sector No Limits «scandirà il tempo delle gare casalinghe dell’Inter, con una presenza visiva di rilievo su tutti i cronometri ufficiali presenti allo stadio San Siro. Nell’ambito della collaborazione, Sector darà vita ad una collezione esclusiva di orologi dedicata all’Inter, che comprenderà cronografi e modelli solo tempo, ispirati ai colori nerazzurri e impreziositi dall’iconico logo del Club. Un connubio tra design sportivo e spirito competitivo che celebra l’eccellenza italiana in campo calcistico e orologiero», si legge nella nota ufficiale che certifica la partnership.

«Siamo lieti di accogliere Sector come Official Timekeeper. Questa partnership conferma il valore e la distintività del nostro brand e rappresenta un’opportunità concreta per offrire ai nostri tifosi esperienze uniche e prodotti esclusivi insieme ad un partner così dinamico e riconosciuto a livello internazionale nel mondo dell’orologeria e del lifestyle» le parole di Giorgio Ricci, Chief Revenue Officer dell’Inter.

«Siamo entusiasti di questo nuovo capitolo al fianco dell’Inter – ha commentato Massimo Carraro, Presidente
Morellato Group, che detiene il controllo del marchio Sector No Limits – Il nostro brand nasce dalla volontà di accompagnare chi, nella vita e nello sport, vive con determinazione e passione ogni momento. Inter è un Club che rappresenta perfettamente questa energia: il desiderio di migliorarsi, la forza di squadra, il fairplay. Con questa partnership vogliamo celebrare l’incontro tra due mondi che si parlano attraverso i valori più autentici dello sport».

Inoltre, come si legge in chiusura della nota, Sector e Inter organizzeranno inoltre una serie di attività per coinvolgere attivamente i tifosi nerazzurri e gli appassionati del brand. La partnership mira così a rafforzare la connessione emotiva con il pubblico, offrendo contenuti e iniziative capaci di valorizzare la condivisione dei momenti più significativi del match, sempre all’insegna del tempo che conta.

