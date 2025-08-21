Milan Cremonese dove vederla: data, orario, diretta TV e streaming

Milan Cremonese dove vederla? La Serie A continua il suo avvio con un altro appuntamento da non perdere: Milan–Cremonese, in programma sabato 23 agosto alle ore 20:45. I rossoneri guidati da Massimiliano Allegri affrontano davanti al pubblico di San Siro una neopromossa determinata a sorprendere fin da subito. Un match che rappresenta un banco di prova per entrambe le squadre: il Milan vuole iniziare con il piede giusto la stagione, mentre la Cremonese cercherà di dimostrare di essere all’altezza della massima serie.

Milan Cremonese, dove vederla in tv e streaming

La partita sarà trasmessa in esclusiva su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI). Non ci saranno dirette sui canali Sky o su altre emittenti: per seguire Milan–Cremonese sarà quindi necessario sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma di streaming.

Come vedere Milan Cremonese su DAZN

Gli abbonati potranno assistere al match in diversi modi:

su smart TV compatibili ;

; ramite dispositivi come Amazon Fire TV Stick , Apple TV o Google Chromecast ;

, o ; su console di gioco;

da smartphone, tablet o PC tramite l’app ufficiale o il sito di DAZN.

Per non perdere nemmeno un minuto, è consigliabile collegarsi qualche minuto prima del fischio d’inizio e selezionare l’evento dalla sezione dedicata alla Serie A. DAZN offrirà una copertura completa con telecronaca, analisi pre e post partita e highlights disponibili on demand.

Un debutto speciale per la Cremonese

La gara rappresenta una sfida storica per la Cremonese, tornata in Serie A dopo anni di assenza. Affrontare il Milan a San Siro non sarà semplice, ma la neopromossa cercherà di stupire con entusiasmo e coraggio. Dall’altra parte, il Milan di Allegri vuole subito conquistare tre punti fondamentali per partire forte in campionato. Appuntamento quindi a sabato 23 agosto alle 20:45: Milan–Cremonese sarà visibile solo su DAZN.