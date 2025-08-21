Fra le esigenze del nuovo Milan di Massimiliano Allegri evidenziate a inizio estate dal direttore sportivo Igli Tare c’era un attaccante d’area da affiancare a Santiago Gimenez nelle scelte del tecnico rossonero.

E dopo settimane di valutazione il club milanese ha virato con decisione su Victor Boniface, classe 2000 in forza al Bayer Leverkusen con cui ha vinto la Bundesliga due anni fa sotto la guida di Xabi Alonso raggiungendo anche la finale di Europa League, vinta dall’Atalanta grazie alla tripletta del connazionale Ademola Lookman. Ma come impatterà l’arrivo di Boniface sul bilancio 2025/26 del Milan?

Boniface stipendio Milan – Le cifre dell’operazione

A far pendere l’ago della bilancia verso Boniface sono le condizioni economiche a cui ha aperto il Leverkusen. Infatti, i due club si sono accordati per un’operazione sulla base di un prestito annuale oneroso di circa 5 milioni di euro con diritto di riscatto in favore dei rossoneri per altri 24 milioni.

Per quanto riguarda invece lo stipendio, in Germania – secondo quanto riportato da Sky Deutschland – Boniface era legato al Leverkusen da un’intesa da 3 milioni di euro netti a stagione. Il calciatore ha siglato un’intesa annuale con i rossoneri e in caso di riscatto da parte del Milan ecco che Boniface siglerebbe un contratto da altri quattro anni fino al 2030.

Considerando il prestito oneroso di 5 milioni più l’ingaggio lordo di Boniface, pari a 5,55 milioni di euro (considerando i 3 milioni netti percepiti attualmente), l’approdo in rossonero dell’attaccante nigeriano inciderebbe sul bilancio del club rossonero che si chiuderà a giugno 2026 per una cifra totale di circa 10,55 milioni di euro.