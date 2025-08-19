Ufficiale, Zalewski all’Atalanta: l’impatto della cessione sui conti dell’Inter

Nonostante sia stato acquistato a titolo definitivo poco meno di due mesi fa, l’avventura di Nicola Zalewski all’Inter è già arrivata al capolinea. Arrivato in nerazzurro a gennaio scorso e riscattato a giugno dalla Roma, l’esterno si è trasferito ufficialmente all’Atalanta di Ivan Juric per la prossima stagione e oltre. «FC Internazionale Milano comunica la cessione di Nicola Zalewski all’Atalanta. Il centrocampista classe 2002 si trasferisce a titolo definitivo», la nota sulla cessione.

Secondo le indiscrezioni di mercato, i due club – di cui si è recentemente parlato per il possibile trasferimento di Ademola Lookman, che sembrerebbe essere definitivamente sfumato – avrebbero trovato un’intesa sulla base di 17 milioni di euro per Zalewski. Ma come impatterà l’operazione sui conti dell’Inter?

Inter plusvalenza Zalewski – L’impatto dell’operazione a bilancio

Dati ufficiali non ce ne sono (li scopriremo dal bilancio 2024/25), ma secondo indiscrezioni Zalewski è arrivato all’Inter per 6,5 milioni di euro. Il suo costo storico è di fatto anche il suo residuo a bilancio, motivo per cui una cessione per 17 milioni di euro porterà l’Inter a registrare una plusvalenza da 10,5 milioni di euro.

I nerazzurri risparmierebbero inoltre 1,5 milioni di euro circa rispetto all’esercizio 2024/25. Questa la cifra che fu investita per i sei mesi di prestito del giocatore dalla Roma e il pagamento di sei mesi di stipendio.