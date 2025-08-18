Tutti i contenuti del pacchetto calcio a meno di metà prezzo per i prossimi 18 mesi. È questa la nuova offerta lanciata da Sky per seguire i grandi eventi calcistici nazionali – da alcuni dei big match di Serie A alla Premier League, passando per la Ligue 1 – al prezzo di 12,90 euro al mese per un anno e mezzo (contro i 33 euro di listino). L’offerta è valida fino al prossimo 31 agosto 2025.
Offerta Sky Calcio – I contenuti del pacchetto
Il pacchetto calcio di Sky Sport (CLICCA QUI PER ABBONARTI) consente di vedere più di 2.000 partite e oltre 4.000 ore di diretta, di cui 580 dedicate a studi e rubriche:
- Serie A: i big match con almeno 30 delle migliori 76 gare del campionato, tra cui 4 scontri diretti tra le big
- La Premier League (almeno 7 match per ogni turno, compresi i Friday night e i Monday night) e la Bundesliga (5 partite per turno) in esclusiva
- Ligue 1: le migliori 2 partite a turno
- Serie C: tutto il torneo in esclusiva (1.143 partite)
- Sky Sport 24 per essere sempre aggiornato sulle news sportive
- Le serie e gli show di Sky, che sono inclusi nell’offerta
Offerta Sky Calcio – I dettagli della promozione
Dunque, per i primi 18 mesi Sky TV sarà proposto a 7,90 euro al mese (anziché 25 euro al mese), mentre Sky Calcio costerà 5 euro al mese (anziché 8 euro al mese). Al termine del vincolo di permanenza di 18 mesi, si applicheranno automaticamente le condizioni contrattuali ed economiche per profilo Sky Open, al prezzo di listino in vigore a tale data.
Potrai comunque rinnovare l’adesione al profilo Sky Smart alle condizioni vigenti a quella data oppure disdire senza costi con un preavviso di 30 giorni. In caso di recesso anticipato rispetto al vincolo di permanenza minima del profilo Sky Smart di 18 mesi sarà richiesto l’importo per la restituzione degli sconti, secondo quanto indicato nella pagina trasparenza tariffaria.
Offerta Sky Calcio – Il decoder Sky Stream
L’offerta è disponibile con Sky Stream: il corrispettivo di attivazione è pari a 19 euro anzichè 99 euro. Il costo di attivazione di 99 euro una tantum include il corrispettivo di attivazione del servizio (80 euro scontato a 19 euro) e il costo di attivazione del Profilo Sky Smart (19 euro, scontato a 0 euro).
Offerta Sky Calcio – Tutto lo sport con NOW
Gli appassionati che fossero interessati a seguire tutto lo Sport di Sky, oltre ai contenuti presenti nel pacchetto Calcio, potranno scegliere invece di abbonarsi a NOW, che comprende tutta l’offerta sportiva. Gli abbonati al pass Sport di NOW possono assistere anche alla UEFA Champions League, con 185 partite su 203 a stagione. E ancora, a disposizione tutta la UEFA Europa League e UEFA Conference League in esclusiva streaming, anche grazie a Diretta Gol. In più la UEFA Super Cup, lo scontro tra i campioni in carica della UEFA Champions League e dell’Europa League, in esclusiva streaming su NOW.
Tra i contenuti, il grande tennis con tutto Wimbledon in esclusiva fino al 2030, gli US Open e i tornei dell’ATP e WTA Tour, inclusi i 1000, 500, 250, le Nitto ATP Finals e le WTA Finals. Tutti i Gran Premi di Formula 1 e MotoGP in esclusiva streaming su NOW. Il grande basket americano della NBA; in più dalla prossima stagione le migliori partite delle squadre Europee in esclusiva streaming della Turkish Airlines Euroleague e della BKT EuroCup e le migliori partite della Serie A di basket.
Per quanto riguarda i prezzi, il Pass Sport con abbonamento annuale, ma con pagamento mensile e vincolo di 12 mesi ha un costo di 19,99 euro al mese. Per quanto riguarda l’abbonamento mensile al Pass Sport senza vincoli, dopo una promozione di un mese a 24,99 euro al mese, il prezzo sale invece a 29,99 euro al mese.