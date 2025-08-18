Gli appassionati che fossero interessati a seguire tutto lo Sport di Sky, oltre ai contenuti presenti nel pacchetto Calcio, potranno scegliere invece di abbonarsi a NOW, che comprende tutta l’offerta sportiva. Gli abbonati al pass Sport di NOW possono assistere anche alla UEFA Champions League, con 185 partite su 203 a stagione. E ancora, a disposizione tutta la UEFA Europa League e UEFA Conference League in esclusiva streaming, anche grazie a Diretta Gol. In più la UEFA Super Cup, lo scontro tra i campioni in carica della UEFA Champions League e dell’Europa League, in esclusiva streaming su NOW.

Tra i contenuti, il grande tennis con tutto Wimbledon in esclusiva fino al 2030, gli US Open e i tornei dell’ATP e WTA Tour, inclusi i 1000, 500, 250, le Nitto ATP Finals e le WTA Finals. Tutti i Gran Premi di Formula 1 e MotoGP in esclusiva streaming su NOW. Il grande basket americano della NBA; in più dalla prossima stagione le migliori partite delle squadre Europee in esclusiva streaming della Turkish Airlines Euroleague e della BKT EuroCup e le migliori partite della Serie A di basket.

Per quanto riguarda i prezzi, il Pass Sport con abbonamento annuale, ma con pagamento mensile e vincolo di 12 mesi ha un costo di 19,99 euro al mese. Per quanto riguarda l’abbonamento mensile al Pass Sport senza vincoli, dopo una promozione di un mese a 24,99 euro al mese, il prezzo sale invece a 29,99 euro al mese.