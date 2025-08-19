Tornano le sfide internazionali di qualificazione alla UEFA Champions League 2025/26. Tra questa e la prossima settimana, si decideranno le ultime sette squadre qualificate per la prossima edizione del torneo. Le sfide saranno trasmesse su Sky, in streaming su NOW e su Amazon Prime Video (la migliore partita del mercoledì). Martedì 19 e mercoledì 20 agosto, l’andata dei playoff della massima competizione europea.

Domani alle 21 saranno tre le partite valide per un posto nell’urna di Nyon che il prossimo 28 agosto definirà la League Phase della nuova edizione: Rangers-Club Brugge (Sky Sport Calcio e NOW), Ferencvaros-Qarabag (Sky Sport Arena e NOW) e Stella Rossa-Pafos (Sky Sport 251 e NOW). Mercoledì, alle 21, sarà la volta di Bodoe Glimt-Sturm Graz (Sky Sport Calcio e NOW), Celtic-Kairat Almaty (Sky Sport 251 e NOW) e Basilea-Copenhagen (Sky Sport 252 e NOW).

Mercoledì alle 21 anche Fenerbache-Benfica, in diretta e in esclusiva su Amazon Prime Video. I clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l’app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass.

Dove vedere preliminari Champions – Il programma completo della settimana

Questa la programmazione in diretta sui canali Sky, disponibili anche in streaming su NOW:

MARTEDÌ 19 AGOSTO, ORE 21

RANGERS-CLUB BRUGGE – Sky Sport Calcio e in streaming su NOW. Telecronaca Manuel Favia;

FERENCVAROS-QARABAG – Sky Sport Arena e in streaming su NOW. Telecronaca Pietro Scognamiglio;

STELLA ROSSA-PAFOS – Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca Giovanni Poggi.

MERCOLEDÌ 20 AGOSTO, ORE 21