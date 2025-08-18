Udinese-Carrarese Coppa Italia 2025/26: orario, diretta TV e streaming gratis

Udinese Carrarese dove vederla? Lunedì 18 agosto 2025, alle 20:45, la Bluenergy Arena di Udine ospiterà Udinese-Carrarese, gara valida per i Trentaduesimi della Coppa Italia Frecciarossa 2025/26.

L’Udinese, club storico della Serie A, affronta questa partita con il chiaro obiettivo di passare il turno e di utilizzare la competizione come trampolino per dare fiducia ai nuovi acquisti e ai giovani della rosa. La squadra friulana ha una lunga tradizione in Coppa Italia, ma da tempo sogna un cammino più profondo fino alle fasi decisive.

Dall’altra parte ci sarà la Carrarese, formazione toscana di Serie C che si è guadagnata con merito la possibilità di affrontare una big del calcio italiano. Per i gialloblù si tratta di un appuntamento speciale: giocare contro una squadra di Serie A in uno stadio importante come quello di Udine rappresenta un’occasione di prestigio e visibilità unica, che carica di entusiasmo società e tifosi.

Dove vedere Udinese-Carrarese in TV e streaming

Il match sarà trasmesso in chiaro su Canale 20 e in streaming gratuito su Mediaset Infinity. La programmazione prevede prepartita con immagini dal campo, interviste e analisi tattiche. Dopo il triplice fischio, spazio agli highlights e alle interviste a caldo.

Gli appassionati potranno seguire la gara gratuitamente su PC, smartphone, tablet e smart TV connessi a Internet.

Una possibile trappola per i friulani

Sulla carta, l’Udinese è nettamente favorita, ma le gare di Coppa Italia ad agosto spesso riservano sorprese. La Carrarese potrebbe puntare su un atteggiamento difensivo, cercando di portare la sfida ai supplementari e magari decidere tutto ai rigori.

Per i friulani sarà importante non sottovalutare l’impegno e trovare subito il gol che indirizzi il match. La spinta del pubblico di casa potrebbe fare la differenza.

Appuntamento: lunedì 18 agosto 2025, ore 20:45 – Diretta TV su Canale 20 e streaming gratuito su Mediaset Infinity.