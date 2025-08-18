Bologna, accordo con NordVPN: nuova partnership per il 2025/26

Il Bologna ha annunciato una nuova partnership con NordVPN, azienda leader mondiale nella protezione digitale, che per la stagione 2025/26 sarà nuovo partner del Ccub rossoblù.

NordVPN è uno dei provider di servizi VPN più avanzati al mondo, utilizzato da milioni di utenti internet a livello globale. Offre funzionalità di alto livello per garantire la massima sicurezza e privacy, senza alcun tracciamento. NordVPN è facile da usare, offre alcuni dei prezzi più competitivi sul mercato e garantisce una copertura globale con server distribuiti in 118 Paesi nel mondo.





Cristian Gianni, Country Director di NordVPN per l’Italia, ha dichiarato: «Siamo onorati di unire le nostre forze con il Bologna FC, un club ricco di tradizione, storia e tifosi appassionati. Il calcio unisce milioni di persone, sempre più spesso online, rendendo la sicurezza informatica più essenziale che mai. Siamo entusiasti di supportare e proteggere l’esperienza digitale dei tifosi del Bologna FC, ovunque si trovino, che stiano guardando una partita in streaming o viaggiando per seguire la squadra in trasferta».

Anche Christoph Winterling, Chief Revenue Officer del Bologna, ha sottolineato l’importanza dell’accordo: «Siamo orgogliosi di accogliere NordVPN nella nostra famiglia di partner. Questa collaborazione rappresenta un incontro tra due realtà che condividono una visione orientata all’eccellenza e alla crescita della sicurezza informatica. La professionalità di NordVPN sarà un valore aggiunto per il Bologna e per i tifosi, che possono così sostenere la loro squadra ovunque, in totale sicurezza».

Nel corso di questa partnership, NordVPN e il Bologna realizzeranno campagne di sensibilizzazione sulla protezione dei dati, incoraggiando i tifosi a utilizzare reti sicure durante lo streaming delle partite, l’acquisto di merchandising o la condivisione di momenti sui social media. I tifosi potranno inoltre accedere a sconti e offerte esclusive di NordVPN.