Torino-Modena Coppa Italia 2025/26: orario, diretta TV e streaming gratis

Torino Modena dove vederla? Lunedì 18 agosto 2025, alle 21:15, lo Stadio Olimpico Grande Torino ospiterà Torino-Modena, ultimo match dei Trentaduesimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa 2025/26.

I granata, reduci da una stagione di Serie A positiva e da un progetto tecnico in continua crescita, puntano a iniziare il nuovo cammino con una vittoria convincente. La Coppa Italia rappresenta per il Toro un obiettivo concreto, anche perché nelle ultime edizioni la squadra ha spesso dimostrato di poter essere competitiva in gare secche.

Il Modena, invece, arriva dalla Serie B con il desiderio di misurarsi contro un avversario di livello superiore. Per i gialloblù emiliani questa trasferta a Torino è un’occasione di prestigio, utile a testare la squadra in vista del campionato e, soprattutto, a regalare ai tifosi una serata indimenticabile.

Dove vedere Torino-Modena in TV e streaming

La partita sarà trasmessa in chiaro su Italia 1 e in streaming gratuito su Mediaset Infinity. Il collegamento TV inizierà già nel prepartita con interviste, immagini dal riscaldamento e commenti tecnici. Dopo il fischio finale, spazio agli highlights e alle dichiarazioni degli allenatori.

La visione in streaming sarà disponibile su PC, smartphone, tablet e smart TV senza costi aggiuntivi.

Favoriti i granata, ma il Modena non parte battuto

Il Torino è favorito grazie al fattore campo e a una rosa di qualità superiore, ma la formula della gara secca lascia sempre aperta la porta a possibili sorprese. Il Modena potrebbe puntare su una partita di sacrificio difensivo e ripartenze rapide, mentre i granata cercheranno di imporre ritmo e intensità sin dall’inizio.

Per il pubblico dell’Olimpico Grande Torino, sarà la prima occasione stagionale per sostenere da vicino la squadra. Atmosfera calda, calcio estivo e tanta voglia di emozioni: tutti gli ingredienti per una chiusura perfetta del primo turno.

Appuntamento: lunedì 18 agosto 2025, ore 21:15 – Diretta TV su Italia 1 e streaming gratuito su Mediaset Infinity.