Audace Cerignola-Verona Coppa Italia 2025/26: orario, diretta TV e streaming gratis

Audace Cerignola Verona dove vederla? Lunedì 18 agosto 2025, alle 18:00, lo Stadio Domenico Monterisi sarà il teatro di una sfida storica per la città di Cerignola: Audace Cerignola-Verona, gara valida per i Trentaduesimi della Coppa Italia Frecciarossa. Per la formazione pugliese, che milita in Serie C, affrontare una squadra di Serie A è un evento raro e prestigioso. L’entusiasmo in città è altissimo, e ci si aspetta uno stadio gremito.

Il Verona, invece, parte con il chiaro obiettivo di passare il turno senza rischi, ma dovrà fare attenzione alla motivazione e alla carica emotiva degli avversari. Spesso, in queste partite, la differenza di categoria può essere attenuata dall’agonismo e dalla voglia di stupire.

Dove vedere Audace Cerignola-Verona in TV e streaming

La partita sarà trasmessa in chiaro su Canale 20 e in streaming gratuito su Mediaset Infinity. Prepartita con immagini esclusive dal piccolo stadio pugliese e interviste ai protagonisti. La telecronaca dell’incontro sarà affidata a Giovanni Marrucci. Su Italia 1, studio condotto da Monica Bertini con Emiliano Viviano, Alessio Tacchinardi, Sandro Sabatini e Graziano Cesari.

L’atmosfera del Monterisi

Il fattore campo sarà tutto dalla parte dell’Audace Cerignola: un impianto raccolto, tifosi vicini al terreno di gioco e un clima infuocato renderanno l’ambiente ostico per il Verona. Tuttavia, la qualità e l’esperienza della squadra gialloblù dovrebbero fare la differenza, soprattutto nella gestione dei momenti chiave.

Gli amanti delle favole calcistiche seguiranno con curiosità questo match, nella speranza di assistere a un’impresa. Appuntamento: lunedì 18 agosto, ore 18:00, Canale 20 e Mediaset Infinity. Si tratta dell’ultima giornata dedicata ai 32esimi di finale della manifestazione, con i 16esimi che saranno in programma per la fine del mese di settembre, ultimo turno prima dell’ingresso delle migliori squadre di Serie A.