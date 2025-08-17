Juve, Douglas Luiz verso il Nottingham: l’impatto della cessione a bilancio

Douglas Luiz si prepara a dire addio alla Juventus dopo appena una stagione dal suo arrivo. Acquistato nell’estate del 2024 dall’Aston Villa (con Iling-Junior e Barrenechea che hanno compiuto il percorso inverso), il centrocampista brasiliano è pronto a tornare in Premier League, questa volta al Nottingham Forest.

Secondo le indiscrezioni di mercato, i bianconeri e gli inglesi avrebbero trovato un’intesa per il ritorno del calciatore a titolo definitivo, sulla base di una cifra tra i 35 e i 40 milioni di euro. Ma come impatterà questa operazione sui conti della Juventus? Quanto servirebbe per evitare una minusvalenza? E quanto risparmierà il club bianconero?

Douglas Luiz Nottingham cifre – L’impatto dell’operazione sui conti

Partendo dai dati ufficiali, il costo storico di Douglas Luiz alla Juventus è pari a 48,7 milioni di euro circa secondo la semestrale al 31 dicembre 2024. Al 30 giugno 2025, il valore netto a bilancio di Douglas Luiz è sceso a quota 38,97 milioni di euro circa, più o meno la cifra che la Juventus dovrebbe incassare per evitare una minusvalenza.

Tuttavia, al netto di un’eventuale plusvalenza, il club bianconero risparmierebbe comunque una cifra importante nella stagione 2025/26. Tra la quota ammortamento di oltre 9,7 milioni e lo stipendio lordo di quasi 9,3 milioni, il risparmio complessivo sull’esercizio in corso ammonterebbe a quasi 19 milioni di euro.