Marotta azionista dell’Inter: «Comporta dei rischi, ma ho piena fiducia»

Nella giornata di ieri l’Inter ha annunciato attraverso una nota ufficiale che il presidente e AD Giuseppe Marotta, in accordo con Oaktree, ha investito risorse personali per arrivare a possedere circa il 2% del valore complessivo del club nerazzurro.

A un anno circa dalla nomina a presidente, voluta proprio dal fondo californiano dopo la burrascosa uscita di scena di Suning, il legame tra Marotta e la proprietà. Il modus operandi è tipico dei fondi e di Oaktree: i californiani portano spesso a termine azioni di questo tipo nelle aziende che controllano, spingendo per inserire i top manager di riferimento nella struttura proprietaria.

Stavolta la richiesta è stata accolta immediatamente e lo stesso Marotta ha raccontato a La Gazzetta dello Sport la novità: «La sintonia con Oaktree nel corso della stagione è aumentata, grazie alla reciproca conoscenza. Sono felice che mi abbiano offerto la possibilità di investire con loro sull’Inter. È l’ennesima testimonianza di quanto, sia io sia loro, crediamo in uno sviluppo sostenibile e duraturo per i colori nerazzurri».

E ancora, parlando all’investimento in sé: «Come tale, comporta dei rischi, ma ho piena fiducia nelle donne e negli uomini che lavorano all’Inter: insieme possiamo fare un grande percorso. Ci credo talmente da aver messo un po’ delle mie finanze personali in questa impresa», ha concluso il presidente della società nerazzurra.