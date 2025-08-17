Zalewski all’Atalanta? L’impatto della cessione sui conti dell’Inter

Nonostante sia stato acquistato a titolo definitivo poco meno di due mesi fa, l’avventura di Nicola Zalewski all’Inter potrebbe essere già arrivata al capolinea. Arrivato in nerazzurro a gennaio scorso e riscattato a giugno dalla Roma, l’esterno potrebbe ora trasferirsi all’Atalanta di Ivan Juric per la prossima stagione e oltre.

Secondo le indiscrezioni di mercato, i due club – di cui si è recentemente parlato per il possibile trasferimento di Ademola Lookman – avrebbero trovato un’intesa sulla base di un pacchetto complessivo da 15-16 milioni di euro per Zalewski. Ma come impatterebbe l’operazione sui conti dell’Inter?

Zalewski plusvalenza Inter – L’impatto dell’operazione a bilancio

Dati ufficiali non ce ne sono, ma secondo indiscrezioni Zalewski è arrivato all’Inter per 6,5 milioni di euro. Il suo costo storico è di fatto anche il suo residuo a bilancio, motivo per cui una cessione per 15 o 16 milioni di euro (da capire se ci sia una divisione tra parte fissa e bonus) porterebbe l’Inter a registrare una plusvalenza da 8,5 o 9,5 milioni di euro.

I nerazzurri risparmierebbero inoltre 1,5 milioni di euro circa rispetto all’esercizio 2024/25. Questa la cifra che fu investita per i sei mesi di prestito del giocatore dalla Roma e il pagamento di sei mesi di stipendio.