Roma Neom dove vederla? Data, orario, canale tv e streaming

Roma Neom dove vederla? Sabato 16 agosto 2025, alle ore 17:00, si disputerà l’amichevole tra Roma e il club saudita Neom, recentemente promosso nella Saudi Pro League. L’incontro sarà ospitato allo Stadio Benito Stirpe di Frosinone ed è l’ultima occasione per il tecnico Gian Piero Gasperini di testare la squadra prima dell’esordio in Serie A, previsto per sabato 23 agosto all’Olimpico contro il Bologna.

In Italia, la partita sarà trasmessa in esclusiva su Sportitalia, visibile in chiaro sul canale 60 del digitale terrestre. Per chi preferisce il digitale, sarà possibile seguirla anche in streaming gratuito tramite il sito ufficiale e l’app Sportitalia per smartphone e tablet.

Informazioni principali

Data e ora: sabato 16 agosto 2025, ore 17:00

sabato 16 agosto 2025, ore 17:00 Luogo: Stadio Benito Stirpe (Frosinone)

Stadio Benito Stirpe (Frosinone) Emittente TV: Sportitalia, canale 60 (DTT)

Sportitalia, canale 60 (DTT) Streaming: gratuito su sportitalia.it e app Sportitalia

Contesto e rilevanza

Questa amichevole rappresenta un test fondamentale per Gasperini: è l’ultima occasione per affinare linee offensive e difensive, valutare la condizione dei nuovi arrivi e consolidare intese tattiche prima del debutto ufficiale in A. Il Neom Sports Club, guidato dall’ex PSG Christophe Galtier, è una formazione emergente nella scena saudita, con investimenti importanti e una struttura solida e aggressiva, che rende la sfida più stimolante del previsto.

Roma Neom dove vederla? Formazione probabile della Roma

Secondo fonti aggiornate, la Roma potrebbe scendere in campo con un modulo 3-4-2-1 composto da: Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Koné, El Aynaoui, Angeliño; Soulé, El Shaarawy; Dovbyk. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Roma Neom dove vederla? Riepilogo e info utili

