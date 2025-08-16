Gualtieri: «Stadio Roma pronto tra 2028 e 2029. Flaminio? Le intenzioni ci sono»

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha rilasciato in questi giorni un’intervista a Il Corriere della Sera sulla gestione e sui progetti della capitale. Tra i temi affrontati anche quello del nuovo stadio della Roma a Pietralata e dell’ipotesi che anche la Lazio riesca a realizzare un nuovo impianto, riammodernando il vecchio Flaminio.

Uno stadio, quello della Roma, che sarà particolarmente “green”: «Come dimostra la relazione del presidente dell’ordine degli agronomi le polemiche legate al boschetto di Pietralata erano strumentali. A settembre si concluderanno tutti i sondaggi archeologici. Lo stadio sarà tra i più belli al mondo, avrà sei ettari di verde di cui due boschivi. Riqualificherà un intero quadrante e sarà pronto tra il 2028 e il 2029».

E il progetto di Claudio Lotito sul nuovo Flaminio come casa della Lazio? Gualtieri non si sbilancia, ma le idee del sindaco sono piuttosto chiare: «Le intenzioni ci sono, ma aspettiamo la documentazione integrativa».