Quanto ha speso il Milan sul mercato? Dopo avere annunciato sette colpi in entrata dall’inizio di luglio a oggi, il Milan entra nel rush finale della prima finestra del calciomercato 2025/26 e si presenta al via della stagione con l’obiettivo di mettere a posto gli ultimi tasselli, in particolar modo nel reparto offensivo. I rossoneri hanno comprato finora il portiere Pietro Terracciano, i difensori Esupinan, De Winter e Athekame e i centrocampisti Jashari e Ricci. Inoltre, è arrivato a parametro zero lo svincolato Modric.

Contestualmente la società rossonera finora ha realizzato nove cessioni a titolo definitivo, oltre ai prestiti di Filippo Terracciano, Bondo e Zeroli (tra quelli che impattano a bilancio), la conclusione dei contratti di Vasquez (risoluzione), Florenzi e Jovic e infine la conclusione dei prestiti di Walker, Abraham, Joao Felix e Sottil.

Ma quale è stato finora l’impatto delle operazioni di mercato sul bilancio 2024/25 del Milan, a pochi giorni dall’inizio del campionato? Abbiamo provato a simulare l’impatto utilizzando i dati contenuti nei comunicati ufficiali dei club coinvolti nelle varie trattative e le indiscrezioni su valori e stipendi riportati dai principali organi di informazione (qui la metodologia), senza considerare alcune operazioni “extra”. Dati che poi saranno aggiornati al termine del mercato estivo, che si concluderà il prossimo 1° settembre.