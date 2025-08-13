La stagione calcistica internazionale si apre al Bluenergy Stadium di Udine con la Supercoppa Europea, che vedrà di fronte il Paris Saint-Germain, campione in carica della Champions League, e il Tottenham Hotspur, vincitore dell’Europa League. Il club parigino arriva all’appuntamento dopo un’annata straordinaria coronata dal Triplete, offuscata soltanto dal ko nella finale del Mondiale per Club contro il Chelsea. Dall’altra parte, il trionfo europeo non è stato sufficiente per garantire la conferma in panchina a Ange Postecoglou: gli Spurs si presentano così all’incontro con un nuovo allenatore, Thomas Frank, pronto a guidarli in questa sfida prestigiosa.

“Per il club, la squadra e tutti coloro che sono coinvolti sarà una grande opportunità. Non sentiamo la pressione, è una grande opportunità e vogliamo sfruttarla”, le parole del tecnico degli Spurs alla vigilia. “Vincere è stato fantastico, ripetersi, oltre che difficilissimo, sarebbe leggendario”, ha commentato invece Luis Enrique nella conferenza stampa prima della gara (scopri qui quanto vale vincere la Supercoppa europea).

Supercoppa europea, l’albo d’oro del trofeo

Ecco l’elenco puntato sistemato in base ai dati che hai fornito, ordinato dalla meno recente alla più recente:

2020 – Puskás Aréna, Budapest – Bayern Monaco 2-1 Siviglia (dts)

– Puskás Aréna, Budapest – (dts) 2021 – Windsor Park, Belfast – Chelsea 1-1 Villarreal (Chelsea vincitore 6-5 ai rigori)

– Windsor Park, Belfast – (Chelsea vincitore 6-5 ai rigori) 2022 – Olympiastadion, Helsinki – Real Madrid 2-0 Eintracht Francoforte

– Olympiastadion, Helsinki – 2023 – Stadio Geōrgios Karaiskakīs, Il Pireo – Manchester City 1-1 Siviglia (Manchester City vincitore 5-4 ai rigori)

– Stadio Geōrgios Karaiskakīs, Il Pireo – (Manchester City vincitore 5-4 ai rigori) 2024 – Stadio nazionale, Varsavia – Real Madrid 2-0 Atalanta

Regolamento Supercoppa europea: ci sono i supplementari?

Il regolamento Supercoppa Europea della UEFA prevede una formula semplice e diretta:

La partita si disputa in gara unica.

In caso di parità al termine dei 90 minuti , non si giocano i tempi supplementari.

, si giocano i tempi supplementari. Il vincitore viene deciso immediatamente con i calci di rigore.

Questo approccio rende il match ancora più intenso, poiché ogni minuto è decisivo e un pareggio può portare direttamente alla lotteria dei penalty.