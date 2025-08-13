Non soltanto il difensore Koni De Winter dal Genoa. Il Milan si prepara a chiudere un altro colpo nel reparto arretrato, con l’arrivo di Zachary Athekame dallo Young Boys. Si tratta di un terzino destro classe 2004, che lo scorso anno ha affrontato anche l’Inter in Champions League, subentrando nel finale della sfida vinta dai nerazzurri.

Cresciuto nei settori giovanili di Servette e Meyrin, il laterale svizzero è sbarcato a Berna nell’estate del 2024 e ora si prepara a vivere una nuova esperienza in maglia rossonera. A lui il compito di provare a dare nuova spinta a una fascia che lo scorso anno ha faticato moltissimo tra Emerson Royal, Davide Calabria e Kyle Walker.

Athekame stipendio Milan – L’impatto dell’operazione a bilancio

Ma come impatterà questa operazione sui conti del Milan? Secondo la stampa sportiva, l’operazione si è chiusa sulla base di 10 milioni di euro, più il 10% sulla rivendita del giocatore. Se il terzino dovesse firmare un’intesa quadriennale (fino al 2029) la quota ammortamento per la stagione 2025/26 sarebbe pari a 2,5 milioni di euro.

A questa cifra si aggiunge poi lo stipendio lordo di Athekame, che sempre secondo indiscrezioni dovrebbe essere pari a 1,85 milioni di euro (per 1 milione di euro netto). Nel complesso, il costo del laterale per la stagione 2025/26 sarà dunque pari a 4,35 milioni di euro.