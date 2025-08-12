Torna la Copa Libertadores: il tabellone del torneo verso la finale di Lima

La Copa Libertadores 2025 sta entrando nella sua fase più emozionante, con 16 squadre qualificate alla fase ad eliminazione diretta. Il tabellone del torneo si è infatti delinato nelle scorse settimane con la conclusione della fase a gironi e ora si entra nel momento più caldo, visto che si ripartirà dagli ottavi di finale con le prime sfide nella notte del 12 agosto in Italia, per passare poi a quarti di finale, semifinali e la finale unica in programma per il 29 novembre a Lima, in Perù.
Scopriamo quindi tutti i dettagli sul tabellone Copa Libertadores e come si svolgeranno le prossime sfide verso la finale che eleggerà la squadra che seguirà il Flamengo nell’albo d’oro del torneo, conquistando inoltre il primo posto tra le squadre sudamericane per il Mondiale per Club che andrà in scena nel 2029.
Copa Libertadores, l’albo d’oro del torneo
Dominio Brasile negli ultimi anni in Copa Libertadores: l’ultimo successo di una squadra non brasiliana è datato addirittura 2018, quando il River Plate superò il Boca Juniors nel Superclasico disputato per motivi di ordine pubblico al Santiago Bernabeu di Madrid.
- 2015: River Plate (Argentina)
- 2016: Atlético Nacional (Colombia)
- 2017: Grêmio (Brasile)
- 2018: River Plate (Argentina)
- 2019: Flamengo (Brasile)
- 2020: Palmeiras (Brasile)
- 2021: Palmeiras (Brasile)
- 2022: Flamengo (Brasile)
- 2023: Fluminense (Brasile)
- 2024: Botafogo (Brasile)
Tabellone Copa Libertadores, la fase a eliminazione diretta
La fase ad eliminazione diretta della Copa Libertadores prevede 16 squadre che si affrontano in un tabellone a eliminazione diretta organizzato in ottavi, quarti, semifinali e finale. Le prime tre fasi si disputano con gare di andata e ritorno, mentre la finale è un incontro secco su campo neutro.
Nel doppio confronto, la squadra con il miglior seeding gioca la seconda partita in casa, un vantaggio importante. In caso di parità al termine dei due incontri, non si disputano tempi supplementari, ma si passa direttamente ai calci di rigore per decidere chi passa al turno successivo. La finale, invece, può prevedere supplementari di due tempi da 15 minuti ciascuno e, se necessario, i tiri di rigore.
Ottavi di finale del tabellone Copa Libertadores
Gli ottavi di finale si svolgeranno in due turni: la gara di andata dal 12 al 14 agosto 2025 (le prime gare in programma già nella notte del 12 agosto in Italia) e quella di ritorno dal 19 al 21 agosto 2025. Le sfide vedono scontrarsi club di grande tradizione, come San Paolo, River Plate, Flamengo e Palmeiras, per un primo verdetto verso la corsa al titolo.
Ecco le sfide:
- Atlético Nacional (Colombia) vs San Paolo (Brasile)
- Botafogo (Brasile) vs LDU Quito (Ecuador)
- Universitario (Perù) vs Palmeiras (Brasile)
- Libertad (Paraguay) vs River Plate (Argentina)
Parte bassa:
- Fortaleza (Brasile) vs Vélez Sarsfield (Argentina)
- Peñarol (Uruguay) vs Racing Club (Argentina)
- Flamengo (Brasile) vs Internacional (Brasile)
- Cerro Porteño (Paraguay) vs Estudiantes (Argentina)
Gli intrecci del tabellone Copa Libertadores per quarti e semifinali
I quarti di finale seguiranno lo stesso formato con partite di andata e ritorno, in programma dal 16 al 18 settembre per il primo turno e dal 23 al 25 settembre per il ritorno. Le squadre qualificate da questa fase si contenderanno il pass per le semifinali in un confronto ancora più intenso e determinante.
I quarti nella parte alta del tabellone:
- Atlético Nacional/San Paolo vs Botafogo/LDU Quito
- Universitario/Palmeiras vs Libertad/River Plate
Parte bassa del tabellone:
- Fortaleza/Vélez Sarsfield vs Peñarol/Racing Club
- Flamengo/Internacional vs Cerro Porteño/Estudiantes
Le semifinali della Copa Libertadores 2025 si giocheranno dal 21 al 23 ottobre (andata) e dal 28 al 30 ottobre (ritorno). Le quattro squadre rimaste si daranno battaglia per guadagnarsi l’accesso alla finale, che quest’anno si disputerà in gara secca a Lima.
Finale Copa Libertadores 2025: la sfida decisiva a Lima
La grande finale del torneo è programmata per il 29 novembre 2025 nella città di Lima, in Perù, con fischio d’inizio alle ore UTC-3. Sarà un match unico, su campo neutro, che incoronerà la squadra campione d’America. Chi alzerà il trofeo, inoltre, conquisterà anche il primo posto per il prossimo Mondiale per Club 2029 per quanto riguarda le squadre sudamericane.
Dove vedere la Copa Libertadores: tutte le informazioni
Per seguire la Copa Libertadores in Italia, l’unica opzione è Como TV. La piattaforma OTT del club lariano è infatti l’unica a trasmettere in streaming le gare del torneo sudamericano, insieme ad altri tornei come la Copa Sudamericana e Recopa Sudamericana, la Coppa di Francia, l’Eredivisie olandese, la Super League greca, la HNL croata, il Brasileirão, la Liga Profesional argentina, il campionato scozzese, oltre alla Saudi Pro League, sempre più al centro del calcio mondiale.