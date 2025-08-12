Passi in avanti per lo stadio della Roma. L’assessore all’urbanistica: «Via libera a indagini e scavi del club»

“La relazione acquisita oggi dal dipartimento Tutela Ambientale conferma la presenza di un’area verde nella zona di Pietralata di scarso valore vegetazionale e naturalistico. Questo accertamento consentirà all’AS Roma di proseguire le indagini e gli scavi archeologici nelle aree oggetto di approfondimento da parte del Dipartimento Ambiente”. Lo riferisce in una nota l’assessorato all’Urbanistica di Roma Capitale guidato da Maurizio Veloccia.

“Un passaggio rilevante che permette di andare avanti con il percorso autorizzativo, assicurando nel contempo la compensazione ambientale da parte della Società, che procederà alla realizzazione di un’altra area verde, analoga per metratura, all’interno dello stesso reticolato idrogeologico. Un intervento che comporterà un miglioramento sia sul piano ecologico che della sicurezza e fruibilità pubblica dell’area”, conclude l’assessorato all’Urbanistica.

Esulta anche il comitato pro stadio della Roma, che in un post su Facebook ha scritto: “Nella perizia agronomica sull’area di Pietralata il dottor Uniformi, esperto agronomo, ha analizzato a fondo il terreno di Pietralata dove sorgerà il nuovo stadio della AS Roma. Risultati principali: l’area non presenta criticità tali da impedirne la trasformazione urbanistica. La vegetazione presente è composta in gran parte da specie comuni, senza particolari vincoli ambientali. Non sono state riscontrate colture produttive o ecosistemi di pregio che possano bloccare il progetto. Il sito è idoneo per lo sviluppo previsto, nel rispetto delle prescrizioni ambientali e paesaggistiche vigenti. Conclusione: La perizia conferma che la realizzazione del nuovo stadio della Roma a Pietralata può procedere senza ostacoli dal punto di vista agronomico. Un passo in più verso un’opera attesa da tutta la tifoseria”, conclude il comitato pro stadio.