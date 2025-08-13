Donnarumma saluta il PSG: «Deluso e amareggiato». E valuta le vie legali

«Purtroppo qualcuno ha deciso che non potrò più far parte di questo gruppo e contribuire ai successi della squadra. È una decisione che mi lascia deluso e amareggiato». Sono queste le parole di Gianluigi Donnarumma, il portiere italiano del Paris Saint-Germain, che ha rotto con il club parigino e che si prepara a cambiare aria per una nuova sfida.

Al centro il rinnovo di contratto, che l’estremo difensore ha deciso di non firmare. «Spero di avere ancora l’opportunità di guardare negli occhi i tifosi del Parc des Princes e salutarvi come meritate», ha aggiunto Donnarumma. «Se ciò non dovesse accadere, voglio che sappiate che il vostro sostegno e il vostro affetto hanno significato il mondo per me e non li dimenticherò mai. Porterò sempre nel cuore il ricordo delle emozioni vissute, delle notti magiche e di voi, che mi avete fatto sentire a casa».

E ha concluso: «Ai miei compagni – la mia seconda famiglia – grazie per ogni battaglia, ogni sorriso e ogni momento condiviso. Sarete sempre miei fratelli. Giocare per questo club e vivere questa città è stato per me un onore immenso. Grazie Parigi», con due cuori a tinte PSG e un autografo del capitano della Nazionale italiana.

Sulla delicata situazione che si è creata nelle ultime settimane è intervenuto anche Enzo Raiola, procuratore di Donnarumma, il quale ha parlato ai microfoni di Sky Sport dell’esclusione del portiere italiano dalla finale della Supercoppa europea: «Dalle parole di Gigio si capisce che il ragazzo è molto dispiaciuto, io sono esterrefatto: quattro anni di rispetto e grandi risultati, in questi dieci giorni è davvero crollato un castello, rischiano di cancellare tutto quanto fatto col PSG».

A proposito del rinnovo, «la situazione è andata per le lunghe: il PSG ha formulato delle richieste diverse da quelle del contratto standard. Gigio ha accettato anche delle condizioni al ribasso, era contento di stare qui e i risultati sono arrivati. Quando avevamo deciso di andare avanti sono cambiate le carte in tavola e abbiamo fermato tutto».

Ora l’estremo difensore valuta di passare addirittura alle vie legali: «A Los Angeles mi hanno confermato tutto e io ho riferito che Gigio aveva un altro anno e preferiva non fare altro. Quello che è successo negli ultimi giorni è inaspettato, una mancanza grandissima di rispetto. L’allenatore lavora per il club, vedremo coi legali che tipo di posizione hanno preso».

In chiusura, una battuta sul Manchester City come possibile futura destinazione: «La scelta di non rinnovare è stata presa durante il Mondiale per il Club, il PSG ci ha chiesto di non divulgare informazioni e noi siamo stati rispettosi di questa volontà. Per quanto riguarda le soluzioni stiamo vedendo adesso il mercato che si muove, sicuramente in Premier League ci saranno possibilità economiche che possono aiutare il club, perché ho sentito che il Paris Saint-Germain ha delle richieste un po’ esagerate per il cartellino. Parlano di rispetto ma sto capendo che il rispetto è puramente economico. Capiremo meglio nei prossimi giorni cosa avranno da dire loro, ma farò lo stesso anche con i miei legali: anche sotto l’aspetto dell’immagine dovremo prendere in mano le posizioni giuste per capire come proseguire e come confrontarci con il club».