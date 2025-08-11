PSG, beffa Joao Neves: espulso al Mondiale per Club, salta Supercoppa UEFA e Ligue 1

Il Paris Saint-Germain perde Joao Neves per le prime due gare ufficiali della stagione 2025-2026. Come riportato da RMC Sport, il centrocampista portoghese sconterà una squalifica di due giornate in seguito all’espulsione rimediata nella finale della Coppa del Mondo per club contro il Chelsea, lo scorso 13 luglio, per aver tirato i capelli a Marc Cucurella.

Il provvedimento gli impedirà di scendere in campo sia nella Supercoppa Europea contro il Tottenham, in programma mercoledì, sia nella sfida contro il Nantes di domenica prossima, valida per la prima giornata di Ligue 1. Il regolamento della FIFA infatti in tal senso parla chiaro: “Le squalifiche inflitte in termini di partite, in seguito a un’espulsione comminata a un calciatore al di fuori di una competizione (gara/e separata/e) o non scontate durante la competizione per la quale erano state previste (eliminazione o ultima partita della competizione), sono portate avanti come segue:

FIFA Club World Cup: scontate alla partita ufficiale successiva del club”.

Diverso invece il caso legato alle squalifiche arrivate dopo le diffide: “In nessun caso le squalifiche derivanti da più ammonizioni ricevute in partite diverse della stessa competizione possono essere riportate a un’altra competizione”, spiega la FIFA.

Lo staff tecnico guidato da Luis Enrique ha così scelto di trasformare questa assenza forzata in un’opportunità, predisponendo per Neves un programma di allenamento personalizzato. Considerato il calendario particolarmente intenso della scorsa stagione — chiusasi soltanto a metà luglio con la Coppa del Mondo per club negli Stati Uniti — il PSG ha posticipato il rientro dalle vacanze e ripreso gli allenamenti solo il 6 agosto, appena una settimana prima del primo impegno ufficiale.