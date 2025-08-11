Guardiola in visita a Santa Rosalia: omaggio a Falcone e Borsellino

Un omaggio alla memoria dei giudici Falcone e Borsellino. In occasione dell’amichevole disputata contro il Palermo, Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, ha visitato il santuario di Santa Rosalia, a Palermo, indossando una t-shirt raffigurante i volti di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, con la frase “Le loro idee corrono sulle nostre gambe”.

Le foto sono state pubblicate su Facebook dalla pagina ufficiale del Santuario di Santa Rosalia. L’allenatore catalano nella serata di sabato ha guidato il Manchester City, ospite dello stadio Barbera per un’amichevole di lusso contro il Palermo allenato da Filippo Inzaghi. Un test estivo che ha messo in palio l’Anglo-Palermitan Trophy.

L’occasione è stata utile per mettere di fronte due società entrambe controllate dal City Football Group, la holding degli Emirati Arabi sotto il cui ombrello si trovano diversi club sparsi per il mondo e di cui il Manchester City è il fiore all’occhiello.

Quasi trentacinquemila paganti, allo stadio Barbera, hanno assistito a una partita vera, sebbene d’agosto, che ha dato buone indicazioni ai due tecnici in vista dei primi impegni ufficiali: la sfida si è conclusa con un netto 3-0 in favore degli inglesi, con due reti dell’ex Milan Tijjani Reijnders e un gol messo a segno da Erling Braut Haaland.