Barça, a rischio il ritorno al Camp Nou a settembre: emerse oltre 200 criticità strutturali

Il tanto atteso ritorno del Barcellona al rinnovato Spotify Camp Nou rischia di subire un ulteriore rinvio. Secondo quanto riportato dalla radio catalana RAC1, una prima ispezione condotta dal Comune di Barcellona per il rilascio del certificato ECA ha rilevato oltre 200 carenze strutturali che dovranno essere risolte prima di dare il via alla prima fase di riapertura dell’impianto.

Il club blaugrana aveva pianificato di inaugurare la nuova struttura in occasione del Trofeo Joan Gamper, che però si è disputato al Johan Cruyff Stadium a causa dei ritardi. Successivamente, era stato raggiunto un accordo con il Comune per consentire il ritorno graduale del pubblico sugli spalti a partire dal match contro il Valencia, previsto per il weekend del 14 settembre. Un piano che, alla luce delle nuove criticità, è ora fortemente a rischio.

La situazione potrebbe complicarsi ulteriormente in ottica Champions League. Il regolamento UEFA impone infatti che tutte le gare della fase a gironi si disputino nello stesso stadio. Se il Camp Nou non dovesse essere pronto in tempo, il Barcellona si troverebbe costretto a giocare le partite europee a Montjuïc per l’intera durata della fase a gironi, con inevitabili impatti sia sportivi sia economici.