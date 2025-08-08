Augsburg Pisa in streaming gratis? Guarda il match in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere Augsburg Pisa in streaming gratis, una delle amichevoli prestagionali della squadra toscana.

La formazione di Alberto Gilardino, scelto dalla società nerazzurra per guidare il Pisa nella sua stagione di ritorno in Serie A dopo la grande annata nella serie cadetta sotto la guida di Filippo Inzaghi, affronterà la formazione tedesca che ha chiuso la scorsa Bundesliga al 12° posto.

Augsburg Pisa in streaming gratis – Quando si gioca

Augsburg-Pisa si giocherà alla WWK Arena di Asburgo, stadio dei tedeschi che il prossimo anno giocheranno nuovamente nella massima serie tedesca, grazie al 12° posto raggiunto lo scorso anno. La sfida avrà il fischio di inizio alle ore 17.00.

La sfida, a differenza di quella contro il Leverkusen che è stata trasmessa su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI) non sarà trasmessa da nessuna emittente televisiva e nemmeno in streaming. Inoltre, Augsburg-Pisa porrà fine alla tournée dei nerazzurri in Germania e alla serie di amichevoli per la squadra di Alberto Gilardino.

Infatti, il Pisa, una volta tornato in Italia, dovrà preparare il debutto stagione in Coppa Italia che lo vedrà impegnato a Cesena e poi ci sarà la prima di campionato, sempre in trasferta, contro l’Atalanta. Mentre il ritorno della Serie A nell’impianto di casa sarà con la Roma.