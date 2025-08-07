Gli Agnelli-Elkann stringono il controllo su Exor: il bilancio della cassaforte di famiglia tra patrimonio e debiti

Cresce la partecipazione in Exor, cala il patrimonio netto e crescono i debiti della Giovanni Agnelli Bv, la cassaforte olandese della dinastia Agnelli-Elkann. Secondo quanto emerge dal bilancio al 31 dicembre 2024, consultato da Calcio e Finanza, la Giovanni Agnelli Bv ha visto salire le sue quote della holding che detiene tra le altre le partecipazioni in Stellantis, Ferrari e Juventus: in particolare, in seguito al programma di riacquisto delle azioni lanciato da Exor lo scorso settembre, la percentuale in mano alla cassaforte olandese è salita al 55,07% nonostante un minor numero di azioni (da 122.957.146 a 121.699.231) e con un incasso di circa 120 milioni grazie al riacquisto di 1.257.915 azioni.

La Giovanni Agnelli Bv, con sede ad Amsterdam, è una società peculiare. Se a valle ha come unico asset Exor e quindi la holding quotata è la sua unica fonte di entrate, a monte ha come azionisti i vari rami della dinastia Agnelli–Elkann–Nasi discendenti dal Senatore Giovanni Agnelli (tra i fondatori della Fiat) da cui prende il nome. Per statuto, infatti, solo se si appartiene a uno di questi rami, si può essere soci della Giovanni Agnelli Bv e anche le norme per l’eventuale trasferimento di quote sono severissime.

Dopo le dimissioni di John Elkann dalla presidenza nel corso del 2023, dopo l’ultima modifica nel CdA della cassaforte c’è ancora Andrea Agnelli, così come sono stati confermati gli altri consiglieri: oltre al presidente Jeroen Preller ci sono Alexandre von Fürstenberg, Benedetto Della Chiesa, Luca Ferrero de Gubernatis Ventimiglia, Filippo Scognamiglio, John Brouwer e Niccolò Camerana.

Entrando nel dettaglio, secondo i documenti consultati da Calcio e Finanza il valore di carico della quota in Exor sul bilancio della Giovanni Agnelli Bv è sceso a quota 1,32 miliardi di euro rispetto agli 1,33 miliardi al 31 dicembre 2023.

Per quanto riguarda i dati del bilancio, il patrimonio netto complessivo della cassaforte ha fatto registrare un lieve calo passando da 834,909 milioni di euro al 31 dicembre 2023 a 757,296 milioni di euro al 31 dicembre 2024. In crescita i debiti bancari, che hanno raggiunto quota 517,847 milioni di euro (da 394,181 milioni al 31 dicembre 2023), mentre i debiti complessivi passano da 506,290 milioni a 578,776 milioni con un calo in particolare delle passività non correnti, passate da 8,1 a 158,5 milioni di euro. Infine, la liquidità è cresciuta passando da 871mila a 9,3 milioni di euro.

Nel bilancio non sono specificati i ricavi, seppur la Giovanni Agnelli Bv incassi una quota importante dei dividendi distribuiti ogni anno da Exor. Nel 2024, la cassaforte di famiglia avrebbe incassato circa 57 milioni di euro, cifra che poi dovrebbe essere distribuita in larga parte agli azionisti della Giovanni Agnelli Bv in linea con quanto avvenuto negli anni precedenti: la prassi infatti è quella di distribuire quasi interamente la cifra tra i vari rami della famiglia.

Gli azionisti della Giovanni Agnelli BV

Come è strutturato l’azionariato della Giovanni Agnelli Bv? Dopo l’ultimo riassetto, la Dicembre (legata al ramo degli eredi Giovanni Agnelli e guidata da John Elkann) ha incrementato fino al 41% il controllo sulla società di diritto olandese. A seguire troviamo il ramo di Maria Sole che è il secondo azionista con il 12,35%, mentre gli eredi di Umberto Agnelli, rappresentati da Andrea Agnelli e dalla sorella Anna, hanno un pacchetto di loro proprietà sceso dopo gli ultimi aggiustamenti all’8,96%.