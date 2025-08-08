Abodi: «I club pronti a investire 3 miliardi negli stadi: il commissario sarà uno strumento prezioso»

Il commissario sarà fondamentale per sbloccare i progetti per gli stadi in Italia. Lo ha spiegato il ministro per lo sport Andrea Abodi, in una intervista a Il Mattino.

«Ho iniziato ad occuparmi di stadi da 15 anni, da Presidente della Lega B, poi con l’Istituto per il Credito sportivo e adesso da ministro – le parole di Abodi -. Sono partito con grande entusiasmo e pensavo di farcela a prescindere dai grandi eventi, cercando di dare supporto alle richieste di aiuto che mi arrivavano dal mondo dello sport in generale e dal calcio in particolare».

«Ma ho preso coscienza che soprattutto in Italia i grandi eventi svolgono una funzione molto importante, e gli Europei 2032 rappresentano una grande opportunità per sbloccare lo stallo. La struttura commissariale, della quale faranno parte integrante i sindaci in veste di sub-commissari, sarà necessaria per accelerare e semplificare le procedure burocratico-amministrative, sarà un prezioso strumento a supporto anche dei promotori privati, ovvero i club, che sono pronti a investire più di 3 miliardi e hanno bisogno di certezze nello sviluppo dell’iter e nei suoi tempi».

«Sostegni finanziari? Con il Mef stiamo completando il portafoglio delle opportunità finanziarie, senza fondo perduto, ma con un fondo equity, garanzie e contributi in conto interessi per la parte di finanziamento che vedrà l’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale in prima fina. Il Decreto Sport appre convertito dal Parlamento, prevede anche la costituzione del Fondo Italiano per lo Sport affidato proprio a ICSC, che sarà un elemento di pregio di questo portafoglio. La tabella di marcia è serrata».