I dividendi della Giovanni Agnelli Bv nel 2024: quanto hanno incassato Elkann e Agnelli dalla cassaforte di famiglia

La Giovanni Agnelli Bv, la cassaforte della dinastia Agnelli-Elkann, torna all’incasso di nuovi dividendi da Exor, di cui è principale azionista. Dopo la pubblicazione del bilancio 2024 della holding olandese, infatti, sono emersi dettagli sui dividendi ricevuto nel corso dello scorso anno.

Secondo i documenti consultati da Calcio e Finanza, per quanto riguarda i dati del bilancio, il patrimonio netto complessivo della cassaforte ha fatto registrare un lieve calo passando da 834,909 milioni di euro al 31 dicembre 2023 a 757,296 milioni di euro al 31 dicembre 2024. In crescita i debiti bancari, che hanno raggiunto quota 517,847 milioni di euro (da 394,181 milioni al 31 dicembre 2023), mentre i debiti complessivi passano da 506,290 milioni a 578,776 milioni con un calo in particolare delle passività non correnti, passate da 8,1 a 158,5 milioni di euro. Infine, la liquidità è cresciuta passando da 871mila a 9,3 milioni di euro.

Guadagni Elkann Agnelli dividendi, gli incassi

Nel bilancio non sono specificati i ricavi, seppur la Giovanni Agnelli Bv incassi una quota importante dei dividendi distribuiti ogni anno da Exor, di cui è primo socio. In particolare, nel 2024 la cassaforte di famiglia ha incassato circa 57 milioni di euro di dividendi da Exor. Quanti di questi finiranno nelle tasche poi di John e Lapo Elkann, oltre che di Andrea Agnelli e Alessandro Nasi? Come prassi nella holding della famiglia, solitamente tutti o larga parte vengono poi distribuiti agli azionisti, in linea con quanto avvenuto negli anni precedenti. Se così fosse anche per il 2024, quindi, i vari rami della dinastia si dividerebbero 57 milioni di euro.

Come è strutturato l’azionariato della Giovanni Agnelli Bv? Dopo l’ultimo riassetto, la Dicembre (legata al ramo degli eredi Giovanni Agnelli e guidata da John Elkann) ha incrementato fino al 41% il controllo sulla società di diritto olandese. A seguire troviamo il ramo di Maria Sole che è il secondo azionista con il 12,35%, mentre gli eredi di Umberto Agnelli, rappresentati da Andrea Agnelli e dalla sorella Anna, hanno un pacchetto di loro proprietà sceso dopo gli ultimi aggiustamenti all’8,96%.