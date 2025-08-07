Bayern Monaco-Tottenham in tv: dove vedere l’amichevole del 7 agosto

E’ una grande sfida internazionale quella che metterà di fronte le due squadre, in preparazione dei rispettivi campionati.

Torna il grande calcio estivo con Bayern Monaco-Tottenham. In preparazione della nuova stagione calcistica, le due squadre scenderanno in campo giovedì 7 agosto 2025. L’amichevole internazionale – che si disputa all’Allianz Arena di Monaco di Baviera – si gioca alle 18:30 e promette spettacolo. 

Bayern Monaco Tottenham dove vederla – Il dettaglio sull’evento 

La partita Bayern Monaco-Tottenham non sarà visibile in diretta televisiva in Italia. Nessuna emittente ne ha acquistato i diritti e dunque l’evento non sarà coperto. 

 

Stesso discorso per quanto riguarda lo streaming: anche su questo fronte, il match non sarà visibile in diretta in Italia. Aggiornamenti sul risultato saranno disponibili su Google e sulle app dedicate. 

Bayern Monaco Tottenham dove vederla – Le probabili formazioni 

Due squadre blasonate, tanti volti nuovi in campo, e un test importante a pochi giorni dal via ufficiale delle stagioni in Bundesliga (per cui è stato recentemente rinnovato l’accordo con Sky) e Premier League. 

Di seguito, le formazioni che si preparano a scendere in campo per affrontarsi: 

  • Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Guerreiro; Goretzka, Kimmich; Coman, Olise, Luis Diaz; Kane. Allenatore: Kompany. 
  • Tottenham (4-2-3-1): Vicario; Porro, Romero, Van De Ben, Spence; Sarr, Bentancur; Kudus, Bergvall, Odobert; Richarlison. Allenatore: Frank. 

