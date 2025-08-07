Torna il grande calcio estivo con Bayern Monaco-Tottenham. In preparazione della nuova stagione calcistica, le due squadre scenderanno in campo giovedì 7 agosto 2025. L’amichevole internazionale – che si disputa all’Allianz Arena di Monaco di Baviera – si gioca alle 18:30 e promette spettacolo.

Bayern Monaco Tottenham dove vederla – Il dettaglio sull’evento

La partita Bayern Monaco-Tottenham non sarà visibile in diretta televisiva in Italia. Nessuna emittente ne ha acquistato i diritti e dunque l’evento non sarà coperto.

Stesso discorso per quanto riguarda lo streaming: anche su questo fronte, il match non sarà visibile in diretta in Italia. Aggiornamenti sul risultato saranno disponibili su Google e sulle app dedicate.

Bayern Monaco Tottenham dove vederla – Le probabili formazioni

Due squadre blasonate, tanti volti nuovi in campo, e un test importante a pochi giorni dal via ufficiale delle stagioni in Bundesliga (per cui è stato recentemente rinnovato l’accordo con Sky) e Premier League.

Di seguito, le formazioni che si preparano a scendere in campo per affrontarsi: