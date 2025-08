La Bundesliga in esclusiva su Sky: rinnovato l’accordo fino al 2029

Sky sarà la casa della Bundesliga per altre 4 stagioni: il campionato tedesco resterà in esclusiva su Sky e in streaming su NOW per altre 4 stagioni, fino al 2028/2029. Lo ha annunciato la pay-tv di Comcast in una nota.

“Un altro importante annuncio per la Casa dello Sport di Sky, che si prepara a trasmettere anche per la prossima stagione fino a 5 partite per turno. Weekend ricchi di gol ed emozioni che Sky continuerà a raccontare con studi e approfondimenti pre e post partita, oltre all’appuntamento quotidiano con Euro Show”, si legge nel comunicato.

“Inoltre, sui canali Sky Sport anche il meglio della Coppa di Germania, con le sfide più interessanti e decisive, e 2 partite per ogni turno di Bundesliga 2, la seconda serie del campionato. La stagione del calcio tedesco, come da tradizione, scatterà con la Supercoppa “Franz Beckenbauer”, VfB Stoccarda-FC Bayern Monaco, live sabato 16 agosto alle 20.30. Highlights, notizie e approfondimenti sulla Bundesliga sette giorni su sette anche su skysport.it, con gli approfondimenti dedicati di Sky Sport Insider, lo spazio premium del sito di Sky Sport, e sui canali social di Sky Sport”.

“Sky si conferma così sempre di più il punto di riferimento per i tanti appassionati del grande calcio internazionale, con un’offerta che va dalla Premier League inglese, in esclusiva fino alla stagione 2027/2028, alle Coppe Europee: spettacolo assicurato fino alla stagione 2026/2027 grazie alla UEFA Champions League, con 185 sfide in esclusiva su 203, e alla UEFA Europa League e UEFA Conference League, con tutte le 342 gare da vivere in esclusiva su Sky e NOW anche grazie a Diretta Gol. Tutto questo in aggiunta alla Serie A Enilive – tre partite su dieci a giornata, almeno 30 delle migliori 76 gare del campionato tra cui 4 scontri diretti tra le big – e la Serie C Sky WiFi”, conclude la nota.