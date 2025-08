Disney spinge sul calcio: trasmetterà alcune sfide di Liga in UK e Irlanda

Disney è in trattative avanzate per trasmettere le partite della Liga spagnola nel Regno Unito e in Irlanda, segno dell’interesse della compagnia statunitense a offrire sport in diretta sulla propria piattaforma di streaming. La Liga, che gestisce le prime due divisioni del calcio spagnolo, è vicina a un accordo storico con Disney+ per trasmettere una partita a settimana, secondo quanto riportato dal Financial Times.

La società TV Premier Sports dovrebbe restare il principale emittente del campionato in quei territori, trasmettendo oltre 300 partite, con Disney che si affiancherebbe. Per la società statunitense, questa intesa segnerebbe lo sbarco nel calcio maschile di alto livello dopo l’intesa per la trasmissione della Champions League femminile in tutta Europa fino al 2030. Non va dimenticato inoltre l’accordo per mandare in onda Europa League e Conference League in Svezia e Danimarca.

L’obiettivo della Liga, che punta a collocare le partite in fasce orarie del fine settimana solitamente libere da match della Premier League inglese, è che un accordo con Disney rafforzi l’attrattiva del campionato spagnolo nell’era post Messi e Cristiano Ronaldo.

In vista delle trattative con Disney, l’agenzia sportiva Peak Sport Media, che collabora con La Liga nella commercializzazione dei diritti, aveva evidenziato la popolarità della competizione tra le fasce d’età 18-24 e 25-34 anni, cruciali per l’incremento degli abbonamenti. Secondo una fonte informata sull’accordo, il valore dell’intesa per la Liga sarebbe inferiore ai 20 milioni di sterline all’anno (23 milioni di euro circa).